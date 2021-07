Na jeziorze Ukiel z łódki wypadło 2 mężczyzn i 2 małych dzieci

Pogoda gwałtownie nam się zmienia, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy jesteśmy na wodzie. Przez silny wiatr i deszcz przewróciła się łódka na jeziorze Ukiel w Olsztynie. Dwoje małych dzieci i dwóch mężczyzn wpadli do wody. Uratowali ich policyjni wodniacy.

W niedziele (25 lipca) około godziny 14:00 nagle pogoda się pogorszyła, co doprowadziło do wywrócenia łódki (omega), którą płynęło dwóch mężczyzn (32 i 42 lata) oraz dzieci w wieku 4 i 7 lat. Sytuacja była bardzo niebezpieczna – jedno dziecko zaplątało się linkę przymocowaną do żaglówki. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów udało się uratować poszkodowanych i nikomu nic się nie stało.

Na miejscu pojawił się również patrol WOPR-u, któremu przekazano osoby.

Na szczęście osoby, które wpadły do wody miały na sobie kapoki, dzięki czemu nie doszło do tragedii.

Mężczyźni płynący z dziećmi byli trzeźwi.

Funkcjonariusze policji przypominają o przestrzeganiu zasad przebywania nad wodą:

• Zanim wejdziemy/wypłyniemy na wodę, należy dokładnie sprawdzić prognozę pogody;

• korzystajmy tylko ze strzeżonych kąpielisk

• nie należy skakać do wody płytkiej, oraz wody o niezbadanym gruncie;

• nigdy nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu – może to zakończyć się tragedią;

• pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy bez opieki swoich dzieci – nawet na chwilę nie powinny one pozostać same w wodzie;

• zanim skorzystamy ze sprzętu pływającego, dokładnie sprawdźmy czy jest on w pełni sprawny i w razie konieczności wyposażony w kamizelki ratunkowe.

Źródło: KMP w Olsztynie