Olga Semeniuk w Olsztynie: Naszym zadaniem jest pobudzenie inwestycji

Minister Olga Semeniuk przyjechała do Olsztyna, aby wraz z wojewodą Arturem Chojeckim promować rządowy program Polski Ład i wysłuchać opinii osób, do których jest on skierowany. Tym sposobem ministerstwo pozyskuje wiedzę dotyczącą potrzeb poszczególnych obszarów gospodarki oraz jak dysponować pieniędzmi. Wojewoda Artur Chojecki w swoim przemówieniu odniósł się bezpośrednio do Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, co do którego zastrzeżenia miał m.in. prezydent Olsztyna - Piotr Grzymowicz.

— Jest to kolejna wizyta pani minister w naszym województwie, podczas której rozmawiamy na ważne tematy. Dzisiaj organizujemy spotkanie dla przedsiębiorców, które będzie dotyczyło Polskiego Ładu — zaczął wojewoda — Chciałbym zawrócić szczególną uwagę na Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który jest poświęcony samorządom lokalnym. W naszym województwie te inwestycje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Samorządy biorące udział w tym programie mogą uzyskać nawet do 95% dofinansowania na ważne inwestycje z punktu widzenia społeczności lokalnych. Realizatorem tych inwestycji będą lokalni przedsiębiorcy, którzy namacalnie odczują działanie Polskiego Ładu, do tego realizując inwestycje ważne dla naszego województwa. Jestem przekonany, że ten program przyniesie korzyści zarówno samorządom, przedsiębiorcom, jak i mieszkańcom — zauważył Artur Chojecki.

Minister Olga Semeniuk odniosła się do konkretnych kwot oraz wyjaśniła proces działania Polskiego Ładu. Program to 20 mld złotych podzielonych między samorządy, które będą zarządzały środkami i realizowały ważne dla mieszkańców inwestycje.

— Celem spotkania z przedsiębiorcami na Warmii i Mazurach jest przede wszystkim współpraca przy okazji projektów, o których rozmawiamy w przestrzeni publicznej, które często są niesprawiedliwie atakowane. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 20 mld złotych, które mają być kierowane do samorządów, będącymi operatorami tych środków, które finalnie trafią do małych i średnich przedsiębiorców. Naszym zadaniem jest pobudzenie inwestycji, a nie ma do tego lepszego partnera niż samorządy terytorialne. Bardzo często przedstawiciele różnych opcji politycznych pytają: skąd ten deszcz pieniędzy? — mówiła minister Olga Semeniuk. — Podjęliśmy decyzję o emisji obligacji za pośrednictwem Narodowego Banku Gospodarstwa Krajowego, ale bardzo często małe i średnie firmy dbają o to, żeby te środki zostały w kieszeniach Polaków. Rozłożymy ten ważny dla nas program na wiele lat. Przewidujemy inwestycje dwu, trzyletnie, ale także takie, których realizacja będzie wymagała dłuższego czasu. Słyszymy w przestrzeni publicznej, że przez Polski Ład wzrosną składki zdrowotne i podatki. To oczywiście nieprawda, dla ponad 90 proc. Polaków Polski Ład będzie pozytywny albo neutralny. Chcemy otoczyć specjalną opieką mikroprzedsiębiorców, których przychody miesięczne nie przekraczają 6 tys. złotych. To jest ponad pół miliona przedsiębiorstw, których chcemy odciążyć za pomocą ulg podatkowych. Mówimy także o rozszerzeniu klasy średniej. Na tym programie najbardziej skorzystają osoby zarabiające 3-4 tys. miesięcznie. Dochody tych osób wzrosną nawet o 150 zł miesięcznie, średnie wynagrodzenie wzrośnie o około 70 zł miesięcznie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę, zarabiające do 12,5 tys. brutto nie będą płacić dodatkowych podatków. Grupie przedsiębiorców zarabiających więcej, będą stawiane dodatkowe zadania, których celem jest skonsolidowanie środków finansowych na konkretną realizację, chociażby 7 proc. PKB na zdrowie do 2023 roku — podsumowała podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Minister Olga Semeniuk odniosła się również do podziału środków pomiędzy samorządy, który budzi największe kontrowersje — Naszym celem jest zrównoważony rozwój Polski, co nie znaczy, że duże ośrodki miejskie nie dostaną tych pieniędzy. Wręcz przeciwnie, fundusze z Polskiego Ładu są dla wszystkich — wyjaśniła Minister Semeniuk.

