Jedziesz w podróż? Pamiętaj, żeby nie trzymać nóg na desce rozdzielczej

Wielogodzinna jazda samochodem skłania nas do przyjmowania wygodnych pozycji. Chociaż wygodna, to tylko z pozoru dobra dla naszego zdrowia. Niestety zdarzają się i takie sytuacje, w których pasażerowie zmęczeni wielogodzinnym podróżowaniem chcąc wyprostować nogi kładą je na desce rozdzielczej. Takie zachowanie może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

— Jest to wyjątkowo nierozważne zachowanie. Osoba zachowująca się w taki sposób musi liczyć się z tym, że w przypadku, gdy dojdzie do wypadku siła uderzenia zmiażdży jej nogi. Może nawet doprowadzić do trwałego kalectwa — mówi Marcin Kiwit, egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Osoba, która siedzi na przednim fotelu powinna odsunąć siedzenie w taki sposób, aby nie dotykała nogami deski rozdzielczej. Samochody w większości przypadków wyposażone są w specjalistyczny sprzęt ochronny taki jak poduszki powietrzne. Podczas kolizji lub wypadku mogą nie spełnić swojej funkcji, a wręcz przeciwnie przynieść odwrotny efekt doprowadzając do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

— Pojazd jest skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić nam optymalne, komfortowe warunki podróżowania. Ale również wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, które zadziałają tylko w przypadku, gdy będziemy stosować się do warunków korzystania z auta — wyjaśnia Rafał Prokopczyk z KMP w Olsztynie.

Trzymanie nóg na desce rozdzielczej to niejedyne ryzykowne zachowanie pasażerów. Nie należy również trzymać nóg na fotelu pasażera, gdy jedziemy za nim. Marcin Kiwit uczula, że równie istotna jest pozycja kierowcy i jego przygotowanie do jazdy.

— Prowadząc samochód trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. Wciskając pedał gazu czy sprzęgło noga nie może być zbyt wyprostowana, ponieważ przy gwałtownym uderzeniu może dojść do jej złamania w kolanie. Ergonomia fotela zarówno dla kierującego pojazdem, jak i pasażerów, czy to z przodu czy z tyłu sprawia, że ważne jest ułożenie stóp na dywanikach samochodowych jest bardzo ważne z perspektywy bezpieczeństwa osoby podróżującej — wyjaśnia Marcin Kiwit.

Co grozi za podróżowanie z nogami na masce rozdzielczej?

Ze strony formalno-prawnej nie istnieje zakaz tego typu zachowania auta. Jednak policjanci przypominają i podkreślają, że chwila wygody nie jest warta utraty zdrowia. Jak dodaje Rafał Prokopczyk w przypadku zajęcia nieodpowiedniej pozycji w samochodzie nie chodzi tylko o odpowiedzialność karną, ale przede wszystkim o nasze zdrowie.

— Policjanci widząc osoby, które podróżują w ten sposób mogą zatrzymać takie auto, aby zwrócić uwagę podróżującym, żeby rozważyć zmianę pozycji. Należy również pamiętać, aby podróżując wiele godzin pamiętać o robieniu przerw — dodaje policjant.

Alicja Kowalczyk