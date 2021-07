Uwaga może być niebezpiecznie. Synoptycy ostrzegają: nadchodzą burze nad Warmię i Mazury

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego możemy spodziewać się burz. mogą wystąpić burze z opadami ulewnego deszczu od 15 mm

do 25 mm. Lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 dnia 26.07.2021 do godz. 24:00 dnia 26.07.2021

Pamiętajcie o zachowaniu bezpieczeństwa podczas burz. Jak się przed nimi uchronić?

Podczas burzy pamiętajcie, aby:



- usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr



- przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami lub w obniżeniach terenu zamknąć okna i drzwi



- pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem



- nie zatrzymywać się pod drzewami



- zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz



- przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne



- uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu

Źródło: IMGW/RCB