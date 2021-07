Roboty drogowe na ul. Wilczyńskiego (os. Pieczewo) od 31 lipca 2021 r.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura - Polimex-Mostostal – Trakcja, jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

w nocy z soboty 31 lipca br. na niedzielę 01 sierpnia br. planuje wprowadzić następujące zmiany w organizacji ruchu w mieście:

zamknięcie ul. Wilczyńskiego na odcinku od ul. Krasickiego do pętli autobusowej Pieczewo, co oznacza brak możliwości wjazdu na ulicę Wilczyńskiego z ulic: Jeziołowicza, Panasa, Wachowskiego i Turkowskiego. Przez budowę pozostanie możliwy przejazd z ul. Żurawskiego do ul. Gębika.

Dojazd do ul. Jeziołowicza pozostaje wyłącznie od ul. Krasickiego i Sobocińskiego, a do poprzecznych ulic: Panasa, Wachowskiego i Turkowskiego będzie możliwy tylko poprzez ulice Świtycz-Widackiej i Kubusia Puchatka. Do posesji osiedla „Mieszkanie w Zaciszu” powstanie droga tymczasowa łącząca z drogą do posesji ul. Wilczyńskiego 2-2H i dalej z ul. Turkowskiego.

W celu ułatwienia przemieszczanie się z osiedla w czasowej organizacji ruchu przewidziano budowę trzech rond tymczasowych na skrzyżowaniach ulic: Krasickiego/Wilczyńskiego, Krasickiego/Herdera/Świtycz-Widackiej i Krasickiego/Kubusia Puchatka.

Pętla autobusowa przeniesiona zostanie na wyłączoną jedną jezdnię ul. Krasickiego pomiędzy ulicami Świtycz-Widackiej i Wilczyńskiego, co spowoduje też zmiany w komunikacji miejskiej. Powstanie linia autobusowa dowożąca pasażerów z tymczasowego przystanku przy skrzyżowaniu ulic Gębika/Wilczyńskiego do przystanku końcowego, w pobliże budynku przy ul. Krasickiego 9. Tam będzie można się przesiąść do autobusów jadących w kierunku centrum.

Wzdłuż ul. Świtycz-Widackiej i odcinka ul. Gębika wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Samochody będą mogły zaparkować tylko w zatokach postojowych, ale aby zrekompensować ubytek miejsc parkingowych przygotowane będą miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Krasickiego.

Ponadto otworzona dla samochodów osobowych zostanie droga przez dawny poligon, umożliwiająca dojazd do ronda na ul. Szymborskiej i dalej do ul. Pstrowskiego i obwodnicy oraz wyjazd z Osiedla Generałów przez Brzeziny, ulicami Szostkiewicza i Kalinowskiego.

Przepraszamy za czasowo wprowadzone utrudnienia, ich celem jest przebudowa tych dróg.