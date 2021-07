Aktualizacja projektu "Nowobałtyckiej"

Wiedzie m.in. przez Likusy, Redykajny i Gutkowo. Teraz ul. Bałtycka od wiaduktu nad torami do granicy miasta jest kręta, wąska, a ogromna natężenie ruchu na trasie przebiegającej przez środek osiedli powoduje zagrożenie dla mieszkańców.

Rozwiązaniem ich problemów, a także lepszym skomunikowaniem z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym będzie budowa nowego przebiegu tego odcinka ulicy. Aby to było możliwe niezbędne są pieniądze oraz aktualizacja projektu, który został przygotowany w 2017 roku.

- Jesteśmy przekonani o niezbędności budowy tej arterii - dodaje prezydent Piotr Grzymowicz. - W 2017 roku byliśmy już bardzo blisko realizacji tej inwestycji. Projekt został pozytywnie oceniony w konkursie z Programu "Polska Wschodnia". Jednak ze względu na wyczerpanie puli pieniędzy nie doszło do podpisania umowy.Teraz o finansowanie tego projektu gmina Olsztyn będzie ubiegać się z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do pilotażowej edycji tego przedsięwzięcia przygotowywane są wnioski dotyczące trzech inwestycji. [ inwestycje do Polskiego Ładu

W zakresie aktualizacji projektu - właśnie została podpisana umowa dotycząca tego przedsięwzięcia.

- Projektant zwróci się do szeregu instytucji i firm o nowe warunki realizacji zadania - wyjaśnia dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Śmieciński. - Jeśli to będzie konieczne, dostosuje projekt do wymogów wynikających z tych nowych warunków. Poza tym zdobędzie niezbędne pozwolenia.Aktualizacja projektu ul. "Nowobałtyckiej" to koszt niemal 640 tys. złotych. Termin realizacji to dziewięć miesięcy. Kolejnych 90 dni ma potrwać na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.