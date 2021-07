Trzy inwestycje do Polskiego Ładu

Trwa przyjmowanie wniosków do pilotażowej edycji "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Olsztyn zgłosi do programu trzy zadania, które pozwoliłyby na rozwój miasta.

Fundusz ma być inicjatywą zwiększającą możliwości rozwojowe samorządów. W programie można wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 różnych obszarów.

W przypadku Olsztyna przygotowywane są dokumenty związane z budową i modernizacją dróg. Będą dotyczyć powstania nowego przebiegu ul. Bałtyckiej od wiaduktu nad torami do granic miasta, budowy ul. Plażowej wraz z modernizacją ul. Pstrowskiego oraz nowego wiaduktu nad torami na Tracku.

- To inwestycje, które z jednej strony są oczekiwane przez mieszkańców, z drugiej zaś dają szansę na rozwój miasta - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

O ulicę "Nowobałtycką" upominają się mieszkańcy m.in. Likus, Redykajn czy Gutkowa. Jej powstanie znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców tych osiedli. W przypadku ulicy Plażowej - powstałoby kolejne połączenie południowych osiedli z al. Piłsudskiego, a także otwarcie komunikacyjne terenów inwestycyjnych w pobliżu Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wiadukt nad torami na Tracku (zamiast obecnej kładki) to usprawnienie komunikacyjne dla okolicznych mieszkańców, a także szansa na uruchomienie ogromnych obszarów przemysłowych między torami a ul. Lubelską.

- W przypadku przygotowywanych przez nas wniosków będziemy mogli uzyskać nawet 95 proc. wartości inwestycji - dodaje prezydent Piotr Grzymowicz.

Szacowany koszt budowy ul. "Nowobałtyckiej" to 240 mln złotych, ul. Plażowa oraz modernizacja Pstrowskiego od Mazowieckiego do Wyszyńskiego (I etap) ma wartość 28 mln zł, natomiast wiadukt nad torami w Tracku - niemal pięć mln zł.

Termin składania wniosków do Funduszu Polski Ład mija 30 lipca.