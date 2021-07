Sędzia Paweł Juszczyszyn wciąż czeka na powrót do pracy

Sędzia Paweł Juszczyszyn wciąż nie otrzymał odpowiedzi na pismo, które skierował do prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego w sprawie przywrócenia go do orzekania.

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn złożył pismo z żądaniem przywrócenia go do pracy 16 lipca, czyli dzień po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego działa nielegalnie. Oznacza to, że bezterminowe zawieszenie sędziego przez Izbę jest nielegalne, ponieważ zarówno Sąd Rejonowy w Olsztynie, jak i wszystkie inne organy władzy publicznej w Polsce są zobowiązane do przestrzegania prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Ponadto Juszczyszyn domaga się wykonania postanowienia sądu w Bydgoszczy, który nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie przywrócenie go do wykonywania obowiązków.

Sędzia Paweł Juszczyszyn poinformował nas, że do środy nie otrzymał odpowiedzi na złożone przez siebie pismo:

― Byłem w sądzie osobiście, żeby sprawdzić, czy jest chociażby jakaś nieformalna odpowiedź, może ustna, ale takiej także nie ma. Dowiedziałem się nawet, że prezes Nawacki nie chce mi jej udzielić. Według mnie jest to prawdopodobne, ponieważ z pewnością nie chce zostawiać na piśmie dowodów swojego bezprawnego postępowania wobec polskich sądów oraz TSUE.

W związku z brakiem odpowiedzi, sędzia Juszczyszyn postanowił podjąć dalsze kroki. Do sądu trafiły wnioski o wymierzenie grzywny celem przymuszenia wykonania wyroku sądu w Bydgoszczy. Skierował je zarówno wobec Macieja Nawackiego, jak i I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

―Wnioskuję o zastosowanie środków przymusu w postaci grzywny wobec tych osób. Pan Nawacki i pani Manowska musieliby zapłacić ją z własnych pieniędzy. Spodziewam się również reakcji Komisji Europejskiej, która najprawdopodobniej wyciągnie finansowe konsekwencje wobec Polski, a więc w rzeczywistości wobec wszystkich obywateli ― dodał Juszczyszyn.

Prezes Maciej Nawacki, którego poprosiliśmy o ustosunkowanie się do całej sprawy, odpowiedział, że nie chce jej komentować. Zastrzegł przy okazji, że jedyną drogą korespondencji z sędzią Juszczyszynem są pisma procesowe, dostępne do informacji publicznej.

maw