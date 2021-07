Wakacje z Konfederacją w Olsztynie. Nie obyło się bez kontrowersji

Liderzy Konfederacji przemawiali do zgromadzonych ze sceny staromiejskiej. Między zebranymi sympatykami krążyli działacze partii, którzy wręczali uczestnikom broszury zawierające opis nowego programu partii zatytułowanego "Polska na nowo", zawierającego pomysły na ustawy pomogące wyjść Polakom z lockdownu.

Lockdown i pandemia były jednymi z głównych tematów poruszanych podczas spotkania. Lokalni liderzy struktur Konfederacji podważali skuteczność szczepionek, oraz kwestionowali skuteczność rządu w walce z lockdownem.

— Co łączy PiS i Platformę? Oprócz tego, że wspólnie oszukują, wspólnie kłamią i wspólnie kradną...Nawołują ludzi do szczepień. Jak włączamy TVPiS i TVN, jedni mówią po swojemu, drudzy po swojemu ale mówią wspólnie - szczepcie się, zakładajcie maseczki. Dlaczego oni nagle zaczęli dbać o ludzi, o starszych, o seniorów? Logika nakazuje, że podnoszenie wieku emerytalnego seniorów to oni chcą, żeby wcale oni nie dostawali emerytur. A tu nagle nawoływanie do szczepień, seniorzy w pierwszej kolejności... Pomyślcie Państwo sami. — mówił Tomasz Owsianik, olsztyński lider Konfederacji Korony Polskiej.

Na spotkanie przyszło kilka kobiet z tęczowymi flagami, które stanęły z tyłu i obserwowały wydarzenie. Piotr Lisiecki, lider Ruchu Narodowego na Warmii i Mazurach podczas swojego przemówienia odniósł się do grona kobiet.

— Na początku chciałbym pozdrowić sekcję LGBT, cieszę się, że jesteście z nami. Konfederacja ma na tyle pojemną formułę, że na pewno i dla was coś znajdziemy — powiedział podczas swojego przemówienia lider Ruchu Narodowego na Warmii i Mazurach.

Na prośbę organizatorów policjanci i strażnicy miejscy interweniowali w ich sprawie. Po krótkiej rozmowie przeszli na bok i kobiety odpuściły manifestowanie tęczowych flag.

Podczas spotkania obecni byli posłowie Konfederacji: Robert Winnicki, Michał Urbaniak i Krzysztof Bosak. Politycy promowali swój nowy program, który jest zatytułowany "Polska na nowo". Jest podzielony na pięć części: niskie i proste podatki, sprawna i dostępna ochrona zdrowia, efektywna i nowoczesna edukacja, niższe koszty życia i państwo prawa. Posłowie Konfederacji cieszyli się dużym zainteresowaniem sympatyków, szczególnie najmłodszych. Uczestnicy spotkania chętnie podchodzili do Krzysztofa Bosaka po autograf lub po zdjęcie. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele młodzieży wszechpolskiej, która oficjalnie nie wchodzi w struktury Konfederacji.

Podczas wystąpienia liderów Konfederacji na Starym Mieście w Olsztynie mogliśmy usłyszeć hasła odnoszące się do całej Polski, jednak nas — mieszkańców Olsztyna najbardziej interesuje nasz region. Zapytaliśmy Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji na urząd prezydenta RP w ubiegłych wyborach, co jego opcja polityczna jest w stanie zaoferować Olsztynowi.

— Staramy się mówić o sprawach lokalnych. Dla przykładu: podczas naszego wystąpienia w Ostródzie mówiliśmy o redukcji nakładów na WOPR. Mówimy też o DK 16, sam nią tutaj przyjechałem i widzę jak trudno jest się nią poruszać kiedy cała trasa jest rozkopana, a nawigacja prowadzi nas nie tam gdzie powinna. Jest to ogromne utrudnienie, a więc postulujemy żeby przyspieszyć remont DK 16. Inne postulaty lokalne to jest rola naszych lokalnych liderów, którzy podczas naszych wystąpień wygłaszają swoje postulaty. Chcemy kontaktu z naszymi sympatykami, spotykamy się z nimi dopóki jest zaangażowanie. Spotykamy się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych sympatyków, dlatego wydłużyliśmy naszą trasę z tygodnia aż do miesiąca i tygodnia — mówił Krzysztof Bosak "Gazecie Olsztyńskiej".

Krzysztof Bosak w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" odniósł się również do kwestii ewentualnych rozmów z partią rządzącą:

— Zapowiedzi premiera nie mają istotnej wartości, ponieważ robią później coś innego niż mówią. Tak wiele razy złamali swoje obietnice, że musimy oceniać teraz czyny a nie słowa. Przypomnijmy, że sztandarowy program PiS-u czyli Polski Ład nie został przedstawiony w formie chociażby jednej ustawy, która by wpłynęła do sejmu. Wcześniejsze programy rządu zostały schowane do szuflady, bo nie zostały zrealizowane. Ja tymi deklaracjami bym się szczególnie nie zajmował, jeśli chodzi o deregulację państwa, to jest w sprzeczności z tym co robi rząd. Rząd uchwala ciągle nowe prawo, ciągle więcej regulacji, coraz więcej ograniczeń, więc słowa premiera nic nie znaczą — komentuje poseł Krzysztof Bosak.

Karol Grosz