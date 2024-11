Jacek Kaczmarski i Katarzyna II spod Kętrzyna

Z czego kojarzy się nam Katarzyna II? Młodszym z wrogością do Rzeczypospolitej. Starszym z kochankami i nienasyconym apetytem seksualnym. Adam Mickiewicz nazwał ją „najwszeteczniejszą z kobiet”

Katarzyna Wielka ( 1729 -1796) była żoną cara Piotra III. W 1762 stanęła na czele przewrotu pałacowego, zmusiła męża do abdykacji. Były car kilka dni później został zamordowany. Czy udusić kazała go żona? Tego nie wiemy.

Caryca źle zapisała się w historii Polski. Jej celem było przekształcenie Rzeczypospolitej w państwo rządzone z Petersburga. Zrezygnowała jednak z tego planu i zgodziła się na zaproponowany przez Prusaków jej pierwszy rozbiór. Potem Rosjanie stłumili zbrojnie próby zreformowania Rzeczypospolitej i wzięli udział w II I III rozbiorze. Wcześniej zlikwidowała hetmanat ukraiński, a w 1775 Sicz Zaporoską.

Caryca zapisała się też w historii obyczajowości, gdzie czasem nie da się oddzielić plotek od prawdy. Choćby ta najgłośniejsza, że z powodu nienasycenia erotycznego eksperymentowała między innymi z ogierem.

Miała kilkunastu oficjalnych kochanków. Jednym z nich był Stanisław August Poniatowski, którego osadziła na polskim tronie. Zanim trafili do sypialni carycy byli badani między innymi przez lekarza “na okoliczność” chorób wenerycznych. Sprawdzano też jego umiejętności erotyczne.

Ale co to ma wspólnego z warmińsko-mazurskim? Trochę ma. A dokładniej z kościołem we wsi Winda położonym przy drodze Kętrzyn-Barciany. Przy okazji od razu wyjaśnienie. Nazwa wsi nie ma nic wspólnego z windą. Pochodzi od niemieckiej nazwy wsi - Wenden, a ta od założyciela wsi komtura Fredricha von Wendema.

We wsi stoi gotycki kościół z pierwszej połowy XV ozdobiony ładnymi żyrandolami z XVIII wieku. Najmniejszy z nich ma być podarunkiem od Katarzyny Wielkiej za dobre przyjęcie wojsk rosyjskich podczas wojny siedmioletniej (1756-1783) przez wiernych parafii. Taką informację znalazłem na stronie szkoły w Windzie. Trudno jest mi ocenić prawdziwość tej informacji, tym bardziej że w tej wojnie Rosja była przeciwnikiem Prus. Tak czy inaczej wnętrze kościoła częściowo pochodzi z XVIII wieku, w tym rokokowy ołtarz główny.

Warto tam zajrzeć.

Igor Hrywna

Odległości:

Kętrzyn 10 km

Węgorzewo 27 km

Reszel 27 km

Mrągowo: 37 km

Lidzbark Warmiński 69 km

Gołdap 74 km