Lenistwo czy głupota? W lesie pod Olsztynem znaleziono opony i kanapę

Ktoś podrzucił do lasu w Kudypach w gminie Gietrzwałd kilka dni temu stertę zużytych opon. Dziś leśnicy znaleźli dużą i ciężką kanapę. "Może to dla biednego liska, żeby nie musiał spać w norze?" — pytają.

Nie pomagają akcje, upomnienia, mandaty. Cały czas wyrzucamy niepotrzebne rzeczy do lasu. Tym razem leśnicy z Nadleśnictwa Kudypy znaleźli wyrzucone opony.

— To już kolejny raz kiedy w Nadleśnictwie Kudypy znajdujemy takie niespodzianki — zauważa Paulina Rutkowska z Nadleśnictwa Kudypy. — Dla niektórych osób las wciąż jest najlepszym miejscem na utylizację odpadów. W domyśle: leśnicy posprzątają, więc po co ponosić koszty utylizacji, łatwiej wywieźć do lasu? Trzeba piętnować takie zachowanie.

Ponad 80 proc. pozostawianych śmieci w lasach to śmieci użytkowe, a ostatnio nagminnie pozostałości demontowanych pojazdów — takie właśnie znaleziono w Kudypach. To kilkadziesiąt opon, zderzaki i inne drobne części samochodowe.

Leśnicy natrafili też na skórzaną kanapę, którą też ktoś celowo wyrzucił w lesie.

W Nadleśnictwie Kudypy znaleziono też 15 tys. zgniłych kurzych jaj. Były spakowane i ustawione na drewnianych paletach. Zupełnie surrealistycznym zdarzeniem było też znalezienie lodówki w Nadleśnictwie Mrągowo, która stała na środku leśnej polany. Po jej otworzeniu okazało się, że jest wypełniona gnijącym mięsem. Komuś zapewne się zepsuła, a w niej mięso, więc wywiózł wszystko do lasu. Innym razem w Nadleśnictwie Nidzica ktoś wyrzucił odpady chemiczne — lakiery. Utylizacja kosztowała leśników 120 tys. zł. To już duża kwota. A gdy rusza sezon remontów, lasy też to odczuwają. Znajdujemy meble, armaturę, sprzęt RTV i AGD. Dosłownie wszystko, co tylko może komuś przyjść do głowy.

W skali roku na sprzątanie lasów w Olsztynie i w okolicach wydaje się ok. 1,5 mln zł. Zebrane śmieci pomieściłyby się w 85 naczepach tirów. I tak co roku...

