FOTOMIGAWKA: Sprzątać w grupie raźniej, ale czy efektywniej?

Nasza Czytelniczka wysłała do redakcji zdjęcie przedstawiające osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w mieście podczas pracy. Autorka zdjęcia była zdegustowana sposobem sprzątania:

— Rozumiem, że praca w grupie jest przyjemniejsza, ale nie przesadzajmy! By posprzątać większy obszar, trzeba się rozejść, a nie stać obok siebie i patrzeć, jak inni pracują. Na zdjęciu widać, że śmieci leżą tuż obok i jakoś nikt nie kwapi się, żeby je podnieść. Wiem, że w upały nikomu nie chce się pracować, jestem w stanie zrozumieć zmęczenie, jednak nie tak to powinno wyglądać. Jeśli wszyscy odpowiedzialni za porządek pracują w taki sam sposób, to nic dziwnego, że Olsztyn jest taki brudny.