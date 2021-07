Niech usłyszą o nas w Polsce!

REGION\\\ Turysta zapytany o to, co jest niezbędne do dobrego wypoczynku, odpowie: przyroda, dobra kuchnia, interesujące zabytki... Aby przyciągnąć turystów, mieszkańcy gminy Gietrzwałd przygotowali "Warmińską Gazetkę Wakacyjną".

Brakowało mi przewodnika po gminie Gietrzwałd, który mogłabym wręczać swoim gościom - mówi Izabela Karpińska, która prowadzi agroturystykę w Rentynach. — Na początku pomyślałam, że sama taki przygotuję, co jednak zajęłoby mi zbyt wiele czasu. Poza tym chciałam, aby dotarł do szerokiego grona osób zainteresowanych.

Swoim pomysłem pani Izabela zaraziła więc inne osoby, które prowadzą pensjonaty oraz agroturystykę w gminie. Poklask zyskała również w samym Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

— Pomysł wydawał się nam ciekawy i wart uwagi — mówi Joanna Jaguszewska z urzędu, która zajmuje się wizerunkiem gminy Gietrzwałd w mediach.

Nie miał to być tradycyjny przewodnik, tylko „coś” interesującego do poczytania przy kawie, przygotowanego i napisanego od serca. Do akcji włączył się Paweł Jarząbek, dyrektor Centrum Kultularno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie, który obiecał pomoc przy łamaniu oraz druku. Chodziło o to, aby gazetkę przygotować jak najmniejszym kosztem. Pozostała kwestia, kto będzie pisał teksty? Z pomocą przyszedł facebook.

— Zaczęły zgłaszać się chętne osoby do pisania tekstów — mówi Izabela Karpińska i dodaje. — Uzbierało się ich co najmniej kilkanaście. Wówczas pomyślałam, jakie tematy mogłyby się znaleźć w gazetce.

Ponieważ pani Izabela jest również przewodnikiem, nie miała z tym większego problemu. Tematy wysłała do zainteresowanych w mailu, aby każdy mógł napisać o tym, w czym czuje się dobrze. Spośród 50 pierwotnych tematów w „Warmińskiej Gazetce Wakacyjnej” znalazła się połowa. Sama przygotowała kilka, m.in. o warmińskiej gwarze.

— Miało być trochę na luzie — mówi i wylicza. — Ciekawostki, zabytki, przyroda, historia, kulinaria.

Uwagę zwraca „jedynka” gazetki, na której widoczne są... krowy z sanktuarium w tle. Jego autorem jest ksiądz Jarosław Klimczyk, którzy jak inni, przekazał zdjęcie bezpłatnie. Zresztą teksty również zostały napisane „pro bono”. Do przygotowania gazetki pomocna była ankieta z pytaniami wysłana do osób prowadzących agroturystykę w gminie. Co ciekawe, opracował ją mieszkaniec... Szwajcarii, który również ma działkę w gminie Gietrzwałd.

— Chcemy, aby naszą gazetkę czytali goście i zbierali ją ze sobą w miejsca, gdzie mieszkają, do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia — mówi pani Izabela. — Przygotowana jest również wersja elektroniczna gazetki.

Całość robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że finalny produkt został przygotowany właściwie bezkosztowo. Świetną robotę wykonał Piotr Placek, pracownik CKB w Gietrzwałdzie, który przygotował szatę graficzną.

O czym przeczytamy w „Warmińskiej Gazetce Wakacyjnej”? O tym, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu. To tędy biegnie szlak świętego Jakuba, który prowadzi aż do hiszpańskiego Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób apostoła Jakuba Starszego. Mowa o Camino Polaco czyli Drodze Polskiej, której początek znajduje się w olsztyńskiej katedrze św. Jakuba. Pątnicy idą przez Gietrzwałd do Torunia. Szlak, który prowadzi przez całą Europę został wpisany na listę europejskiego dziedzictwa kulturowego. Znaczą go żółte muszle na niebieskim tle.

W gazetce nie mogło zabraknąć rekordu Guinnessa. Istne królestwo kieratów znajduje się w Naterkach, gdzie Alicja i Janusz Dramińscy zebrali 277 sztuk tej wyjątkowej maszyny rolniczej napędzanej siłą końskich mięśni.

Jest tekst o objawieniach gietrzwałdzkich, które jako jedyne w Polsce uzyskały aprobatę Koscioła Katolickiego. Można je więc jednym tchem wymieniać obok tych, ktore miały miejsce w La Salette, Lourdes czy Fatimie. Są wyjątkowi ludzie, którzy zaglądali do „Gminy Pełnej Cudów”: Mikołaj Kopernik, kardynałowie Wyszyński oraz Wojtyła, a także król Belgii Boldwin ze swoją żoną Fabiolą. Są wyjątkowe zabytki i przyroda.

Co jeszcze znajduje się w gazetce? Przede wszystkim o tym, że w Gietrzwałdzie i okolicach można się zakochać, bo sielska atmosfera sprzyja odpoczynkowi i miłości... Dowody? Proszę bardzo! Jedna z par, która w ubiegłym roku gościła w gospodarstwie agroturystycznym prowadzonym przez panią Julitę i pana Marka, postanowiła się zaręczyć. Do gazetki dołączona jest wkładka z miejscami noclegowymi oraz punktami gastronomicznymi.

Jak więc finalny produkt jest odbierany przez zainteresowanych?

- Znajomi ze Stanów Zjednoczonych już ją czytali i nawet odwiedzili opisane w niej wieże w Tomarynach - mówi pani Izabela. - Dobrą lekcją było dla nas to, że w naszej gminie wiele da się zrobić. Gazetka zintegrowała środowisko - dodaje pani Izabela.

Gmina Gietrzwałd to doskonałe miejsce na wypad również dla mieszkańców nieodległego Olsztyna. W lipcu organizowane są tutaj spotkania tematyczne. We wtorki na polu golfowym w Naterkach można poznać tajemnice golfa. W środę po Gietrzwałdzie organizowany jest spacer z przewodnikiem, w czwartek odwiedziny w leśnym ogrodzie w Kudypach, a w piątek po muzeum maszyn rolniczych w Naterkach oprowadza sam sołtys!



W lipcu gmina Gietrzwałd zaprasza na wydarzenia:

Wtorek, godz. 14.00 (bezpłatne) POZNAJ TAJEMNICE GOLFA NA NAJPIĘKNIEJSZYM POLU GOLFOWYM W NATERKACH

Środa, godz. 16.00 (bezpłatne) GIETRZWAŁD JAKIEGO NIE ZNACIE - RODZINNY SPACER Z PRZEWODNIKIEM PTTK

Czwartek, godz. 12.00 (obowiązuje bilet wstępu, przewodnik bezpłatny) ZAKOCHAJ SIĘ W LEŚNYM ARBORETUM W KUDYPACH

Piątek, godz. 11.00 (bezpłatnie) POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI W MUZEUM MASZYN ROLNICZYCH W NATERKACH

Piątek, GODZ. 12.00-16.00 (bezpłatnie) ZWIEDZANIE WARMIŃSKIEGO DOMU W GIETRZWAŁDZIE I KUBECZKI BOGUMIŁA