W weekend w Olsztynie i powiecie olsztyńskim na drogach nie zabrakło pijanych kierowców. Jeden z nich jechał ze swoim dzieckiem

W miejscowości Łęgajny policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Fiata. Policjanci zaraz po podejściu do kierującego wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że 38-latek ma zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi obowiązujący do 2022 roku.

Kierowca zachował się nieodpowiedzialnie nie tylko wsiadając za kierownice będąc pijanym. Okazało się, że mężczyzna w aucie przewoził 4-letniego syna. Dziecko zostało przekazane pod opiekę znajomej rodziny, która przybyła na miejsce zdarzenia.

38-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności sprawowania opieki nad dzieckiem będąc pod wpływem alkoholu.

Źródło: KWP w Olsztynie



ak