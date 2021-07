Co dalej z walącym się dworcem w Olsztynie? Lokalni działacze i posłanki wzywają władze miasta i ministerstwo infrastruktury do działania

Olsztyn jest stolicą Warmii i Mazur. To dumnie brzmi, ale gdy spojrzy się na dworzec, ma się już inne samopoczucie.

— Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dojazd do Olsztyna nie jest prosty. Mieszkam poza miastem. Gdy studiowałem zaocznie, miałem problemy, żeby wyjechać z miasta. Zdarzały się sytuacje, że musiałem wybierać — albo dalej będę uczestniczył w zajęciach, albo wrócę do domu. Z tym samym problemem mierzą się osoby dojeżdżające do pracy. Wystarczy, że mieszka się 30 km poza Olsztynem, na przykład w Jezioranach, a już ma się problem z dojazdem. Trzeba korzystać z samochodów. Nie może być takiej sytuacji, żeby ludzie byli wykluczani brakiem transportu zbiorowego — mówi Mateusz Rostkowski z Lewicy Razem. — Rozbudowywane szerzej powinny być też połączenia kolejowe. Na przykład linia między Czerwonką a Ełkiem mogłaby wrócić do użytku.

W dodatku Olsztyn może poszczycić się jednym z najbrzydszych dworców w Polsce. Zajął trzecie miejsce w rankingu portalu zbiorowy.info. Wyprzedziły go dworce w Raciborzu i Grudziądzu. „Dworzec w Olsztynie uległ znacznej degradacji. Jest to wynikiem wieloletnich zaniedbań, a także zbyt dużej kubatury obiektu, generującej duże koszty utrzymania. W budynku panuje wszechobecny brud, zaś z zewnątrz wyglądem bardziej przypomina opuszczony barak. Jedynie duży napis na dachu przypomina, że jest to dworzec kolejowy” — można przeczytać w opisie naszego dworca.

— Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak patologiczna to sytuacja z przedłużającym się remontem dworca PKP i PKS. W mieście wojewódzkim dworzec powinien reprezentować nasze miasto. Nie może on cały czas niszczeć. Gdy spadnie deszcz, zalewane są tunele pod peronami — dodaje Bartosz Grucela, członek zarządu krajowego Lewicy Razem, radny osiedla Kormoran w Olsztynie. — W czasie pierwszego lockdownu prywatny właściciel zamknął dworzec PKS. Gdy jest zima, mróz czy pada, nie ma się nawet gdzie schronić. Do tego zamknęły się i wyprowadziły wszystkie sklepiki — zarówno z dworca PKS jak i PKP. Nie ma tu nawet możliwości napicia się kawy przed podróżą. Taka sytuacja jest szkodliwa dla miasta. Dlatego wzywamy ministerstwo i władze miasta, żeby podjęły realne działania i zareagowały na tę sytuację. Nie może być tak, że jedyną grupą w Olsztynie, która przedstawia konkretne i realne rozwiązania, są społecznicy. Zaproponowali remont bez burzenia starego budynku. Zostało to niestety odrzucone.

Do Olszyna, żeby przyjrzeć się sytuacji transportowej, przyjechały dwie posłanki z Lewicy Razem.

— Nie może być tak, że mieszkańcy są wykluczani pod względem transportowym. Wiemy, że tak się dzieje w wielu miejscach, ale na Warmii i Mazurach jest to szczególnie dotkliwe i widoczne. W oczy rzuca się pusty dworzec PKS i sypiący się dworzec PKP — zauważa Magdalena Biejat, która pierwszy raz jest na Warmii i Mazurach. — Musimy dać mieszkańcom realne alternatywy. Nie może być tak, aby byli zmuszani do przesiadania się do samochodów tylko dlatego, że brakuje innej opcji. Nie każdego na to stać. Nie każdy też może pozwolić sobie na dwa samochody w rodzinie, aby każdy mógł dojeżdżać na czas. Wszędzie na świecie standardem cywilizacyjnym są inwestycje w dostępny transport zbiorowy. On nie tylko powinien być dostosowany do osób, które jeżdżą rano do pracy, a wracają do domu popołudniu. Dobry transport pasuje każdemu i odpowiada potrzebom różnych grup społecznych. Mowa o rodzicach małych dzieci czy osobach starszych, które chcą dojechać do lekarza. Również mowa o młodych ludziach, którzy chcą dojechać do kina i następnie wrócić późno do domu. A co ze studentami, którzy studiują zaocznie i mają zajęcia do wieczora? Będziemy pilnować tego, żeby sytuacja w Olsztynie się poprawiła. Tym bardziej, że w Olsztynie mamy do czynienia z węzłem przesiadkowym. Do Olsztyna można wygodnie dojechać. Trudniej jest już stąd wyjechać dalej na Warmię i Mazury. A co też ważne, nowe unijne wytyczne podaja, że transport publiczny, dobry i ekologiczny, jest podstawą transformacji energetycznej. Na tym polega przyszłość. Dlatego wzywamy władze Olsztyna i dwóch właścicieli dworców — trzeba dziś zakazać rękawy i zająć się działaniem na rzecz dobra mieszkańców.

— Przez kilka lat dojeżdżałam do pracy koleją, więc doskonale wiem, jak ten transport jest potrzebny. Każda korekta rozkładu jazdy potrafi pracownikom, uczniom i studentom czasami wywrócić codzienną logistykę do góry nogami — podkreśla Paulina Matysiak, posłanka Partii Razem, która przewodniczy parlamentarnemu zespołowi ds. walki z wykluczeniem transportowym. — W ministerstwie infrastruktury jest już złożona przeze mnie interpelacja, która dotyczy właśnie Olsztyna. Trzeba mieć świadomość, że właścicielami dworców są róże podmioty. Kluczowe jest to, aby one między sobą wypracowały rozwiązanie. Jeśli nie są w stanie tego zrobić, być może potrzebna jest interwencja ze strony ministerstwa, które mogłoby nałożyć ramy — jak ten dworzec ma wyglądać i funkcjonować. Od wielu lat niewiele się tu zmienia.

