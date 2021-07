Premier Morawiecki w Dobrym Mieście zapowiada zmniejszenie wpływu państwa na gospodarkę

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał dziś do firmy cukierniczej Jutrzenka w Dobrym Mieście. Oprócz promocji Polskiego Ładu, prezes rady ministrów zapowiedział założenie sejmowej komisji, która będzie miała na celu deregulację państwa. Ale co to właściwie znaczy?

Na dzisiejszej konferencji prasowej oprócz premiera Mateusza Morawieckiego wypowiadał się również prezes przedsiębiorstwa cukierniczego Maciej Tryt oraz Minister Olga Semeniuk.

— Aby Polski Ład był dobry dla Polski, to musi również być dobry dla przedsiębiorców i pracowników. Podnosząc kwotę wolną, oraz kilkukrotnie obniżając podatki dla firm tworzymy najlepsze możliwe warunki do rozwoju. Dobre Miasto to dobre miejsce do inwestowania — mówił podczas konferencji premier Morawiecki — Polski Ład w obszarze działań dla przedsiębiorców to wydatek rzędu 20 mld złotych na podniesione koszty uzyskania przychodu, aby pracownicy mogli więcej zarabiać, ale także wydatek kilkaset mld złotych na inwersycje w otoczeniu przedsiębiorstw - nowe drogi, kanalizacje, światłowody, podłączenia energetyczne i uzbrojenie terenu.

Podczas konferencji prezes rady ministrów zapowiedział powołanie sejmowej komisji, która będzie zajmowała się problematyką deregulacyjną. Premier podkreślał, że chce stworzyć możliwie najlepsze warunki dla przedsiębiorców, którzy będą mogli w prosty i szybki sposób podejmować decyzję odnośnie losów swojej firmy.

—Cały czas kładziemy nacisk na deregulacje państwa. Powołujemy komisję, która będzie zajmować się problematyką deregulacyjną. Chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy pomagali nam ratować Polskie firmy w czasie pandemii. Firma w której się znajdujemy również skorzystała z Tarczy, jak podkreślał prezes w rozmowie ze mną - pozowliła im ocalić miejsca pracy, ale z drugiej strony zainwestować w nowy sprzęt — tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Czym jest deregulacja?

Deregulacja jest to zmniejszenie oddziaływania państwa na rynek i gospodarkę kraju. Organy państowe będą rzadziej ingerować w sferę ekonomiczną, a przepisy regulujące funkcjonowanie firm będą bardziej elastyczne. Jest to szereg zmian, które zachodzą w gospodarce wolnorynkowej. Zdaniem premiera deregulacja będzie tworzyła dogodne warunki do wdrażania Polskiego Ładu.

Jak fundusze będą dzielone między samorządy?

Polski Ład ma również swoich przeciwników. Działacze stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski" chcą zmiany kryteriów przyznawania pieniędzy. Ich zdaniem w tej chwili zależy to głównie od premiera, i na wysokość dofinansowań mogą wpływać jego osobiste sympatie lub interesy polityczne. Do tego stowarzyszenie postuluje upublicznienie całego procesu. Podczas konferencji prasowej próbowaliśmy zapytać premiera o sposób rozdzielania funduszy między samorządy, jednak pytania zdąły zadać tylko media ogólnopolskie.

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz również widzi pewne nieścisłości w rządowym programie. Prezydnet Olsztyna poinformował na swoich mediach społecznościowych, że podpisał się pod pismem stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski", które sprzeciwia się Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Społecznych. Tym sposobem Piotr Grzymowicz zameldował się w gronie włodarzy miast, w którym znajdują się m.in. Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dulkiewicz czy Jacek Karnowski.

Karol Grosz