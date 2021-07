Parkowanie na ulicy Dąbrowszczaków w Olsztynie

Przejeżdżamy przez parking i szukamy wolnego miejsca. Rozglądamy się, wszystko zajęte...O! Widzimy wolne miejsce, więc podjeżdżamy. A tu niespodzianka. Znowu ktoś zajął dwa miejsca. Mruczymy coś pod nosem, najczęściej słowa niecenzuralne, i jedziemy dalej. Bo co innego można zrobić?

A w taki właśnie sposób kierowcy lubią parkować w centrum miasta, czyli na Dąbrowszczaków...

Czy możemy poinformować straż miejską o tym, że ktoś źle zaparkował?

— Wszystko zależy od przepisów ruchu drogowego. Przepisy ruchu drogowego wyraźnie mówią, kiedy auto może być odholowane, a kiedy może być założona blokada. Odholować można na przykład w sytuacji, kiedy jest tabliczka T24 umieszczona pod znakiem B36, czyli zakaz zatrzymywania, i wtedy taki układ znaków pozwala na odholowanie. — mówi rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Olsztynie, Kamil Sułkowski. — Co do blokady, to prawo ruchu drogowego mówi o tym, że blokada może być założona, jeżeli kierowca popełnił wykroczenie, pojazd stoi zaparkowany niezgodnie z przepisami ruchu drogowego – wtedy można tę blokadę założyć, o ile ten źle zaparkowany pojazd nie utrudnia ruchu, bo jeżeli utrudnia ruch, to blokady się nie zakłada. Istotą rzeczy jest to, żeby ten kierowca jednak jak najszybciej odjechał, a nie żeby stał jeszcze dłużej i czekał aż patrol do niego wróci i zdejmie blokadę.

Kiedy można zadzwonić do strażników miejskich, ażeby przyjechali i odholowali samochód, który zastawia inny samochód?

—Auto musi być zaparkowane niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, więc jeżeli będzie łamał przepisy, to wtedy można ten fakt zgłosić. Jeżeli patrol potwierdzi, że faktycznie są jakieś przepisy złamane, to podejmie interwencję. Interwencję można podejmować na drodze, w strefie ruchu, w strefie zamieszkania. Więc jeżeli jest to poza pasem drogowym, na przykład na podwórku, czy przy garażu w podwórku, to wtedy niestety takiej interwencji podjąć nie można — dodaje rzecznik.