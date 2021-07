Międzynarodowy sukces jubileuszowego 5. Arena Festival film&music w Ostródzie

Tym razem w nowym miejscu jakim jest ostródzki amfiteatr. I śmiało możemy stwierdzić, że miejsce to przypadło do gustu chyba wszystkim. Zarówno wykonawcom, ekipom technicznym ale przede wszystkim publiczności, która zdecydowanie chwaliła walory wizualne i wrażenia z nowego miejsca.

Zresztą co by nie mówić, położenie amfiteatru w Ostródzie jest wyjątkowe. Usytuowany plecami do jeziora Drwęckiego i zadaszony pozwala delektować się sztuką, jednocześnie konfrontując ją z wrażeniami jakie niesie aura i zachody słońca.

Tegoroczny festiwal trwał nieco krócej, zamiast trzech, dwa dni, za to obfitował w moc atrakcji i nowości, które na stałe wejdą do kalendarza tej imprezy.

Pierwszy dzień poświęcony był musicalom. Na scenie jak zawsze zaprezentowała się znakomita orkiestra symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w pełnym składzie a dyrygował osobiście jej dyrektor naczelny i artystyczny – prof. Piotr Sułkowski. Mogliśmy posłuchać fragmentów wielu musicali tj. „Upiór w Operze” czy napisanego specjalnie dla Filharmonii, opartego na legendach Warmii i Mazur, musicalu „Pora Jeziora”, którego pełną inscenizację w grudniu będzie można obejrzeć i wysłuchać w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Na scenie, wśród solistów zobaczyliśmy: Annę Sztejnert, Beatę Olgę Kowalska, Paulinę Janczak, Agnieszkę Tylutki, Karola Drozda i Wojciecha Daniela. A także gościliśmy autorkę libretta „Pory Jeziora – Warmińskiej Opowieści Wigilijnej” – znaną polską pisarkę Ałbenę Grabowską.

Ten dzień był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Gościem specjalnym otwarcia Festiwalu był maestro Jerzy Maksymiuk, wybitny dyrygent i kompozytor muzyki filmowej do około 100 filmów, obchodzący w tym roku 85 lat, który na scenę wjechał stylowym cadillacem. Prof. Maksymiuk został uhonorowany przez Gustawa Marka Brzezina – marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, statuetką Feliksa, która symbolizuje najwybitniejszego kompozytora z Warmii i Mazur jakim był Feliks Nowowiejski. Została ona wręczona po raz pierwszy i ma być przyznawana wybitnym postaciom ze świata filmu i muzyki filmowej.

Ale tak naprawdę jeszcze większe atrakcje miało dopiero nadejść drugiego dnia zamykającego Festiwal. A to dlatego, że po raz pierwszy w historii festiwalu zaplanowano pełen program z udziałem zagranicznych gości a tym programem było prapremierowe w Polsce wykonanie muzyki ze znanego na platformie Netflix serialu „Dom z Papieru”

Program koncertu „La Casa de Papel” powstał rok temu na Teneryfie, gdzie na co dzień mieszka autor tego programu i dyrygent Diego Navarro, który poprowadził tym razem olsztyńskich filharmoników. Ale na scenie mogliśmy zobaczyć także autorów oryginalnej ścieżki dźwiękowej do filmu - Manela Santisteban i Ivána Martíneza Lacámara. A także wyjątkowy głos, solistkę Cecilię Krull, wykonującą jeden z najbardziej charakterystycznych utworów tej serii.

O wyjątkową oprawę i poprowadzenie obydwu koncertów zadbała znakomita dziennikarka i prezenterka specjalizująca się w muzyce filmowej, doskonale znana festiwalowej publiczności czyli Magdalena Miśka Jackowska.



Tegoroczny festiwal to była także edukacja filmowa organizowana od lat wspólnie z Fundacją Film Spring Open – znanego polskiego operatora filmowego Sławomira Idziaka. Przez trzy młodzież z terenu Warmii i Mazur mogła poznawać tajniki tworzenia małych form filmowych.

Organizatorami Festiwalu są dwie Instytucje Kultury województwa warmińsko-mazurskiego – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie. Ale na uwagę zasługuje również wsparcie i Patronat Honorowy Gustawa Marka Brzezina – marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz trzech lokalnych samorządów czyli miasta Ostróda i burmistrza Zbigniewa Michalaka, powiatu ostródzkiego – starosty Andrzeja Wiczkowskiego i gminy Ostróda z wójtem Bogusławem Fijasem.