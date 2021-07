NA WAKACJE KOLEJĄ

Materiał informacyjny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Jedźmy koleją nad morze i jeziora, w góry, do historycznych miejsc i parków. Podróżujmy pociągami z dużych aglomeracji i małych miejscowości.

Bardziej komfortowe podróże zapewniają nowe i przebudowane stacje i przystanki. Dzięki windom, pochylniom, ścieżkom naprowadzającym, czytelnym informacjom – także alfabetem Braille’a –podróż koleją jest łatwiejsza, przystępniejsza i przyjemniejsza.

Z roku na rok zwiększa się liczba stacji i przystanków dostępnych dla wszystkich podróżnych, gdyż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki z programów UE i budżetu państwa – przewidziane w Krajowym Programie Kolejowym o wartości 76 mld zł.

Wsiądź do pociągu w Roku Kolei*. Tylko w porównaniu z ubiegłorocznymi wakacjami dostęp do kolei zwiększyło 17 nowych przystanków, ponad 100 przebudowanych stacji i przystanków. To dodatkowa zachęta, aby na przejazd wybrać pociąg – najbardziej bezpieczny i ekologiczny środek transportu – oraz ograniczyć emisję CO2.

- Coraz szybsze pociągi, coraz większy komfort podróżowania, wyższy poziom bezpieczeństwa – to efekty Krajowego Programu Kolejowego. Każdy nowy przystanek, dodatkowy system informacji, wyremontowana linia przybliżają nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Konsekwentnie zwiększamy w całej Polsce liczbę miejsc, z których można wygodnie wsiadać do pociągów. Znacznie wzrosła liczba stacji i przystanków, które poprawiły komfort podróży. Nowe, dobrze przygotowane perony ułatwiają rozpoczęcie i zakończenie podróży koleją – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W województwie warmińsko-mazurskim lepszy dostęp do kolei zapewniają dobrze przygotowane, przebudowane przystanki i stacje na liniach Olsztyn – Działdowo, Szczytno – Ełk. Są też nowe przystanki, które skróciły dystans do kolei: Olsztyn Redykajny, Olsztyn Likusy, Olsztyn Jezioro Ukiel. Dodatkowy peron na przystanku Olsztyn Śródmieście ułatwia obsługę podróżnych jadących w kierunku Morąga, Pasłęka i Elbląga.

Do wakacyjnych atrakcji szybciej i wygodniej możemy dojechać pociągiem, np. z Olsztyna do Warszawy i Wrocławia. Atrakcyjny czas podróży i bezpieczeństwo to także zalety przejazdu pociągiem na liniach regionalnych, np. do Ełku i Iławy. Ostatnie lata to czas rozwoju kolei we wszystkich regionach Polski.

* 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu