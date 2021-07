Wydarzenia w Olsztynie i okolicach 16-18 lipca

OLSZTYN

16 lipca

Księżyc w blasku Pink Floyd

18:00 Olsztyńskie Planetarium (sala projekcyjna)

Projekcja muzyczna

Koncert „Muzyka kompozytorów Warmii i Mazur w opracowaniu na puzon”

19:00 Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie zaprasza na koncert puzonisty Rafała Krauze, który w ramach stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrywa płytę z pieśniami Feliksa Nowowiejskiego w opracowaniu na puzon.

Program:

Feliks Nowowiejski: Pieśń Miłosna op. 26 nr 5, Kołysanka op. 59 nr 1, Zwiastowanie op. 54 nr 3, Sikoreczka Świergoli, Pamiętasz Janku op. 16 nr 2

Karol Szymanowski: Zarzyj ze kuniu

Ignacy Paderewski: Dans La Foret

Stanisław Niewiadomski: Dzwony

Stanisław Moniuszko: Tren Dziesiąty, Zosia

Tomasz Szymuś – Tango z wariacjami na kwartet smyczkowy i puzon (prawykonanie)

Edward Grieg – Kwartet smyczkowy g-moll op. 27 nr 1

Jazz koncert solo violin Stanisław Słowiński

19:00 Galeria Usługa Jazz Bar

Jeden z najbardziej aktywnych muzyków młodego pokolenia na polskiej scenie

muzycznej. Jako lider autorskich projektów, sideman, muzyk sesyjny gra przeszło 100 koncertów rocznie odwiedzając sceny klubów i festiwali całego świata.

Koncert Tribute to Maanam Show w Olsztynie

19:00 Galeria Sowa

Tribute to Maanam to hołd dla jednego z najważniejszych dla polskiej rockowej sceny muzycznej zespołów. To ukłon młodych muzyków w stronę znakomitej muzyki, a przede wszystkim wspaniałych tekstów Kory. Koncert to podróż przekrojowa po największych hitach Maanamu.

Cena biletu: 40 zł



17 lipca

Local Warming 2021 w Olsztynie

17:00-2:00 Park Centralny (przy Tartaku Raphaelsohnów / Zajezdnia Trolejbusowa)

Kolejny raz odbędzie się Local Warming, czyli plenerowa i bezpłatna imprezę z muzyką elektroniczną.

Local Warming to tradycyjnie dwie sceny, live acty uznanych gwiazd sceny klubowej i tanecznej oraz sety didżejskie artystów lokalnych i ze sceny ogólnopolskiej. Oprawa VJska i strefa gastro na bogato. Już 17 lipca w Parku Centralnym (tyły Tartaku Raphaelsohnów vs. Zajezdnia trolejbusowa).

Live stage:

• The Party Is Over

• Szum & Fykes

• BOKKA

DJ stage:

• Clicktime Kliq

• Green Jesus

• Last Robots

• Kuba Sojka

Dla głodnych i spragnionych przewidziana jest strefa gastro (foodrucki, piwo, drinki).

II tenisowy turniej Seniorów Olsztyna (kategoria +50 i open) oraz turniej kobiet w grze pojedynczej

09:00 Korty Ogniska TKKF „Skanda”

Fundatorem nagród na tych rozgrywanych równolegle turniejach będzie PHU Kasia.

Organizatorzy zapraszają wszystkich lubiących tenis bez względu na płeć i wiek.

Zapisy na kortach od godziny 9.00. Turniej zaczyna się o godzinie 9.15.

Zakończenie turnieju około godziny 16.00. System rozgrywania turnieju zależny jest od ilości uczestników. Zapewniony turniej pocieszenia.

Koncert dla dzieci – Rafa złotołuskich nutek

11:00 Filharmonia Warmińsko-Mazurska | Olsztyn, ul. Głowackiego 1

WYSPA TROPIKALNA – BARDZO MUZYKALNA - cykl koncertów wakacyjnych dla dzieci Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Cykl koncertów wakacyjnych adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania mają kameralny charakter. Podczas koncertów dzieci poznają instrumenty i ich brzmienie, formy muzyczne, tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich biografie i twórczość, a także muzykę wielu kultur. Koncerty połączone są z różnymi zadaniami i zabawami. Staramy się by spotkania z muzyką były dla dzieci źródłem radości, pozytywnych emocji, nie zapominając przy tym, że mają mieć one charakter edukacyjny.

Obchody 611. Rocznicy Bitwy Pod Grunwaldem

12:00 Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Obchody 611. Rocznicy Bitwy Pod Grunwaldem



Projekcja muzyczna Queen „Heaven for everyone”

19:00 Olsztyńskie Planetarium (sala projekcyjna)

18 lipca

Sesja testowa Mensa Polska

10:00 Hotel Wileński w Olsztynie

Uzyskanie w badaniach inteligencji przeprowadzanych przez Stowarzyszenie MENSA POLSKA wyników mieszczących się w górnych 2% populacji uprawnia do członkostwa w stowarzyszeniu.

Pierwsza tura rozpocznie się o godzinie 10.00, druga o godzinie 11.30, a ostatnia o godzinie 13.00. Tylko elektroniczna rejestracja gwarantuje miejsce.

Więcej informacji na https://www.mensa.org.pl/sesje-testowe/2021/07/sesja-olsztyn/

347. rajd pieszy „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty”

10:30 Start: Przystanek MPK Redykajny

Koło Rodzinne PTTK „Laurencja” zaprasza dzieci wraz z opiekunami w niedzielę 18 lipca na rodzinny rajd pieszy, tym razem w ramach akcji „Olsztyn. Aktywnie”.

Zbiórka uczestników o godzinie 10.30 na przystanku MPK Redykajny.

Trasa: Redykajny - Elektrownia Łyna - szlak czerwony - Jakubowo o długości 6 km.

W trakcie rajdu uczestnicy staną się batrachologami i postarają się, w sposób jak najmniej inwazyjny, porozpoznawać rodzime gatunki żab. Trasa wiedzie terenami olsztyńskiego Lasu Miejskiego.

II turniej mikstowego tenisa „Zagraj z Panią …” w grze mieszanej

14:00 Korty Ogniska TKKF „Skanda”

Organizatorzy zapraszają wszystkich tenisowe pary do udziału we wspólnej zabawie. Jeśli jest pani, która chce wziąć udział w turnieju, a nie ma partnera, organizator postara się rozwiązać ten problem. Jednak trzeba o tym poinformować wcześniej.

Zapisy na kortach od godziny 14.00. Turniej zaczyna się o godzinie 14.15.

Więcej informacji u organizatorów: tel. 89 533 02 15

Kąpiel leśna w olsztyńskim Lesie Miejskim

17:00 Ul. Leśna 36 w Olsztynie

W Lesie Miejskim odbędzie się kąpiel leśna z certyfikowaną przewodniczką Forest Therapy Institute, Katarzyną Rosińską. Kąpiel leśna podnosi poziom serotoniny oraz limfocytów (tzw. natural killers redukujące wirusy i bakterie) w organizmie. Daje nam wsparcie w leczeniu depresji, wzmacnia jakość snu, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, pamięci i koncentracji.

Kąpiel leśna (shinrin yoku) to sposób zanurzania się w naturze przy użyciu wszystkich zmysłów. Jest to bardzo wolny spacer w lesie (około 1-2 km/h).

Obowiązują zapisy na maila: fundacja.drzewice@gmail.com. Koszt wydarzenia to 60 zł.

Koncert Adama Andryszczyka i Ostatniego Takiego Tryjo

19:00 Galeria Sowa

Piosenka autorska, opowieści życiowe, refleksyjne i z humorem.

XLIII Olsztyńskie Koncerty Organowe

20:00 Bazylika konkatedralna św. Jakuba

Koncert improwizowany: Tomasz Orlow (organy)

Program koncertu:

Toccata i fuga G-dur na temat Jezu ufam Tobie

Introdukcja i passacaglia d-moll na temat Bogurodzica

Cztery preludia kontrapunktyczne preludia chorałowe na temat Krzyżu Chrystusa

- trio – cantus firmus w alcie

- kwartet – cantus firmus w tenorze

- cantus firmus kolorowany w sopranie

- organo pleno – cantus firmus w basie

» Gregoriańska suita symfoniczna

- Prologue

- Allegro energico

- Cantabile misterioso

- Fugato-finale

Giżycko 15-17 lipca

XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL

Twierdza Boyen

Elbląg 16 lipca

Koncert zespołu VooVoo i Pola Chobot & Adam Baran

19:00 Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6

wstępd darmowy

54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku

19:30 Bazylika archikatedralna we Fromborku

Wykonawcy:

»Hanna Dys - organy

Szymon Zawodny – saksofon

Program koncertu:

J.S. Bach (1685-1750) - Preludium i fuga a-moll BWV 543

G. Faure (1845-1924) - Pavana (w aranżacji na saksofon i organy)

F. Mendlessohn-Bartholdy (1809-1847) – 3 i 4 cz. IV Sonaty B-dur op. 65

N. Lindberg (1933) - Visa Efter Torn Erik

H. Distler (1908-1942) - Orgelsonate op.18/II

»H.A. Stamm (1958) - Under the Starry Sky

D. Bedard (1950) - Sonata na saksofon i organy



8:00-17:00 Jarmark wakacyjny w olsztyneckim skansenie

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

Ponad 120 stoisk oraz warsztaty muzealne: malowanie na szkle, polska wycinanka ludowa, owca i kogut w jednej mieszkali zagrodzie.

Wstęp i warsztaty płatne według cennika

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.