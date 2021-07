Adam Bodnar musi odejść ze stanowiska. Przypominamy interwencje rzecznika praw obywatelskich na Warmii i Mazurach

Pięcioletnia kadencja Adama Bodnara jako rzecznika praw skończyła się 9 września ubiegłego roku. W związku z brakiem kompromisu, wybór jego następcy wciąż był przekładany. Ustawa o RPO w takiej sytuacji przewidywała kontynuację kadencji urzędującego RPO.

Adam Bodnar podczas swojej długiej kadencji kilkakrotnie przeprowadzał interwencje w regionie, a my informowaliśmy o tym w "Gazecie Olsztyńskiej". Teraz jego kadencja dobiega końca, a my przypominamy jego działania w województwie warmińsko-mazurskim.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, stanął w obronie „wybuczanego” mieszkańca Elbląga.

Podczas spotkania z RPO w Elblągu jeden z uczestników dyskusji, został „wybuczany” przez część osób zgromadzonych osób. Niektórzy nawet starali się nie dopuścić elblążanina do głosu.

Adam Bodnar momentalnie zareagował: — Szanowni państwo, ustalmy jedną rzecz — powiedział. — Jakkolwiek by na to patrzeć, to biuro rzecznika jest gospodarzem tego spotkania. I to nie państwo decydują, kto co mówi, tylko my decydujemy.

Nikt więcej nie ośmielił się przeszkadzać w wystąpieniu mieszkańca Elbląga, a rzecznik praw obywatelskich ustosunkował się do każdej poruszonej kwestii.

Wizyta Adama Bodnara w Ełku: Każdy problem jest ważny.

Dr Adam Bodnar spotkał się z ełczanami w kamienicy przy ul. Małeckich 3. Jak stwierdził w rozmowie z nami, spotkania z lokalną społecznością to dla rzecznika okazja do poznania problemów o mniejszym kalibrze, co nie znaczy, że mniej ważnych.

Mieszkańcy Ełku i okolic stawili się na spotkanie z RPO liczną grupą. Często byli to chętni do dyskusji o swoich problemach przedstawiciele jednostek pozarządowych, stowarzyszeń i związków. Zdarzały się też osoby potrzebujące pomocy w prywatnych sprawach.

Podczas spotkania można było nie tylko zadać pytanie lub wejść w dyskusję z RPO, ale także złożyć skargę i poprosić o pomoc w konkretnej sprawie.

Bardzo podobne spotkanie odbyło się w Giżycku.

Na takim spotkaniu każdy może zabrać głos. Rzecznik Adam Bodnar i jego współpracownicy notują zgłoszone sprawy — rzecznik wyjaśnia, co może w danej sprawie zrobić i jakie możliwości działania mają zainteresowani. Jeśli kwestia jest bardziej skomplikowana, dostają ją do analizy specjaliści w Biurze Rzecznika. O efektach prac zgłaszający problem są potem powiadamiani.

Kto zostanie nowym RPO?

Adam Bodnar przeprowadzał wiele interwencji i spotkań w regionie, a to są tylko niektóre z nich. Jego następcą prawdopodobnie zostanie prof. Marcin Wiącek, który został zaakceptowany przez Sejm. Kandydat ma zarówno poparcie opozycji, jak i ugrupowania rządzącego.

Karol Grosz