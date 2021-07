Apartamenty Wyzwolenia – zamieszkaj komfortowo w centrum Olsztyna

Budynek z widokiem na zabytki Starego Miasta pomyślany został tak, aby z jednej strony spełnić oczekiwania przyszłych mieszkańców co do bezpieczeństwa i komfortowego stylu życia, z drugiej zaś realizować odpowiedzialną politykę proekologiczną.

Jednym z podstawowych atutów jest lokalizacja - oferująca nie tylko niepowtarzalne widoki na panoramę miasta, ale też oszczędzająca mieszkańcom cenny czas. W bezpośrednim otoczeniu jest wszystko, czego na co dzień potrzeba zarówno singlom, rodzinom z dziećmi, seniorom czy przyjeżdżającym tu, by wypocząć. Nieopodal mamy Ratusz, galerię handlową, szkoły i przedszkola, sklepy spożywcze, restauracje i puby Starego Miasta, a także strefę chillout, park Podzamcze, place zabaw, ścieżki rowerowe, teatr i kino. Trudno o lepsze miejsce w Olsztynie. Do tego jest świetnie skomunikowane ze wszystkimi dzielnicami miasta (autobusy, tramwaje, stacja PKP Śródmieście).

Jak zapewnia deweloper – spółka Euro-Build – również najbliższa okolica może sporo zyskać na inwestycji. - Planujemy uprzątnąć i zagospodarować teren, by mieszkało się lepiej. – tłumaczy Sławomir Czerwiński, wiceprezes zarządu Euro-Build sp. z o.o. sp. k. - Sąsiadom z pewnością będzie przyjemniej patrzeć na teren zagospodarowany zielenią i oświetlony, zamiast na wymagające remontu budynki gospodarcze i wiaty śmietnikowe. Inwestycja jest w drugiej linii zabudowy, więc nie ingeruje w zabytkową pierzeję.Ważnym elementem w strategii działania naszej firmy jest troska o środowisko naturalne. – podkreśla Sławomir Czerwiński. - Apartamenty Wyzwolenia spełniają wszystkie standardy europejskich norm ochrony środowiska. Wykorzystujemy i zachowujemy tereny zielone, instalujemy panele fotowoltaiczne, dbamy, by komfort życia zapewniały mieszkańcom nie tylko luksusowe mieszkania, ale także cały teren inwestycji.

Zyskają więc wszyscy – obecni i przyszli mieszkańcy.

Sam budynek został zaprojektowany zgodnie z wymogami stawianymi przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Każdy potencjalny nabywca znajdzie tu coś dla siebie, bo oferta mieszkań to metraż od 30 do 125 m2, więc zaspokoi zróżnicowane potrzeby. Przemyślany i funkcjonalny rozkład pomieszczeń, obszerne loggie, dwie windy, dwupoziomowe garaże podziemne, prywatna strefa fitness oraz wewnętrzny kids playroom - wszystko zaplanowane zostało tak, by zapewnić mieszkańcom kompleksową i doskonałą usługę mieszkalną.

Biuro sprzedaży otwarte jest od 26 czerwca 2021 i od tego dnia ruszyła możliwość rezerwacji mieszkań. Inwestor otwarcie mówi, że nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, ale zgodnie z przepisami prawa jest już możliwość rezerwacji mieszkań. Zarezerwowanych jest już 15% lokali mieszkalnych. Obsługa klienta na wysokim poziomie, jego komfort i bezpieczeństwo to jedna z dewiz dewelopera, posiadającego 20-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych. Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę jest w toku. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest do 30 kwietnia 2022 r., a zakończenie do 30 września 2024 r.