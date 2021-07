Zamknęli cię na cmentarzu? Skacz przez płot!

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie i ani żywego ducha (na szczęście). Gdzie? Na cmentarzu! Co w takiej sytuacji można zrobić? Nasz czytelnik wybrał drogę przez płot. Co jednak mają zrobić osoby, które nie są w stanie przeskoczyć przez ogrodzenie?

Zbigniew Kot, dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, podpowiada: przede wszystkim nie zostawać na cmentarzu po godzinach zamknięcia. A jeśli już to się komuś zdarzy, dzwonić po straż miejską lub straż pożarną.

—Takich incydentów, że ktoś nie opuści cmentarza przed godzinami jego zamknięcia, jest naprawdę niewiele. W ciągu ostatnich 10 lata wydarzyło się to może kilka razy. Osoby te poradziły sobie same, przechodząc przez ogrodzenie lub wzywały pomoc ze strony służb miejskich (straż miejska, straż pożarna) — mówi Zbigniew Kot.

I podpowiada: — Przede wszystkim zalecamy przestrzeganie regulaminu cmentarzy i wychodzenie o właściwej porze. Godziny otwarcia cmentarzy są podane na bramach cmentarzy i w tekście regulaminów wywieszonych na tablicach wewnątrz cmentarzy oraz dostępnych na naszej stronie internetowej — radzi dyrektor.

Dlaczego cmentarze w ogóle są zamykane na noc? Przecież nocne spacery między nagrobkami nieszczególnie kuszą. Główną przyczyną — jak się okazuje — są akty wandalizmu oraz kradzieże, do których co jakiś czas dochodzi. Kwiaty i znicze postawione przez odwiedzających często są zabierane z kwater cmentarnych. Co się z nimi później dzieje, można tylko zgadywać. Niektórzy uważają, że są później ponownie sprzedawane.

Ogrodzenie cmentarne nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed osobami, która bardzo chcą się dostać na cmentarz. Jednak takie skoki przez płot mogą drogo kosztować.

— Jest to bariera niezbyt trudna do pokonania, ale jednocześnie osoby, które będą forsować ogrodzenie, żeby dostać się na zamknięty teren, muszą się liczyć z zarzutami włamania. Dlatego niewskazane jest pozostawanie na cmentarzu po godzinach jego zamknięcia, ponieważ może powstać domniemanie nielegalnego przejścia przez ogrodzenie i narażenie się na konieczność złożenia wyjaśnień przed policją — ostrzega Zbigniew Kot. — Cmentarz przy ulicy Poprzecznej ma 18 hektarów, a cmentarz Dywity — 50 hektarów, więc zarówno drobne kradzieże, jak i akty wandalizmu zdarzają się tu i bardzo trudno jest im zapobiegać. Niedawno było głośno na temat zniszczenia kwatery dziecięcej. Poza tym nie ma szczególnego powodu, dla którego ktoś miałby przebywać nocą na cmentarzu — uważa szef ZCK.

Zapominalskim przypominamy zatem godziny otwarcia cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i w Dywitach: od 1 kwietnia do 30 września — w godz. 7-21, a od 1 października do 31 marca — w godz. 7-19.



lew