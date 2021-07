Nękają nas burze. Dzisiaj też czeka nas ulewa. Już grzmi

"Polska będzie dziś w zasięgu zatoki niżu znad Austrii, a z południa będzie napływała gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Największe ryzyko rozwoju burz wystąpi we wschodniej połowie kraju, a zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie po południu uaktywni się linia zbieżności" — informuje w komunikacie IMGW.

Podczas burz może spaść do 25 mm deszczu, lokalnie do 35 mm. Porywy wiatru mogą osiągać 75-80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

W najbliższych dniach też czekają nas kolejne silne burze. Burze będą formować się w większe układy niosące ulewy do 50 mm, dużo wyładowań atmosferycznych, grad oraz wichury o prędkości nawet 100 km na godz. W większości kraju grzmieć będzie także w nocy ze środy na czwartek, w czwartek, piątek, jak i w czasie weekendu. Będą to nadal burze o natężeniu umiarkowanym i silnym, mogące powodować szkody.

Pogoda zacznie uspokajać się najwcześniej ok. 19-20 lipca. Wtedy burze powinny zaniknąć i czeka nas kilkudniowy okres z dobrą pogodą. Co ważne, prawdopodobnie unikniemy też wtedy fal upałów.



Gdzie teraz jest burza?

Wczoraj i dziś w nocy (z poniedziałku na wtorek) żywioł dał nam się we znaki. Strażacy z Olsztyna mieli pełne ręce roboty. Interweniowali 38 razy. Aż 30 wyjazdów dotyczyło szkód wyrządzonych przez wiatr i deszcz.

Wczorajszy silny wiatr doprowadził do przewrócenia kilku drzew, zerwania linii energetycznych i połamania gałęzi. Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 29 razy interweniowali w sprawie szkód spowodowanych wiatrem.

Strażacy usuwali przewrócone drzewa m.in. w Komalwach, Kalistach i Mycynach, natomiast we Włodowie linia energetyczna zerwała się na jezdnię. Jedna z interwencji dotyczyła wypompowania wody z piwnicy.

W Starych Jabłonkach po burzy drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną. Pociągi miały około 1,5 godz. opóźnienia.

Według statystyk z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wczoraj strażacy w całym kraju przeprowadzili 3697 interwencji.

