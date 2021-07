Loteria goni loterię. Tu milion, tam toyota. Wystarczy się zgłosić!

Już w środę będzie można wygrać atrakcyjne nagrody, które mają zachęcić Polaków do udziału w spisie powszechnym oraz do szczepień przeciwko Covid-19. O ile lista chętnych w loterii spisu powszechnego jest już zamknięta, bo trzeba było się zgłosić do 7 lipca, tak akces do loterii szczepionkowej można zgłaszać do 30 września.

I warto to zrobić, bo kto wie, czy akurat do nas nie uśmiechnie się szczęście. A prawdopodobieństwo zgarnięcia cennej nagrody jest zdecydowanie wyższe niż w grach liczbowych, gdzie np. szanse na trafienie „szóstki” w Lotto wynoszą od 1 do prawie 14 milionów.

Po jednym aucie na województwo

Pojutrze odbędzie się losowanie główne w loterii spisu powszechnego, w którym do wygrania jest 16 samochodów toyota yaris o wartości prawie 66 tys. zł każdy, co istotne — z pełnym pakietem ubezpieczenia. Zgodnie z regulaminem po jednym aucie trafi do każdego z 16 województw. Szkoda, że organizatorzy pozbawili szansy wygrania cennych nagród tych, którzy spiszą się np. latem. Brak dodatkowej motywacji może zniechęcić do samospisania się, choć jest to obowiązek, który wynika z ustawy o spisie powszechnym w 2021 roku. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy.

A co jeśli ktoś się nie spisze? Tu zamiast nagrody może spotkać go kara, z którą trzeba się liczyć w przypadku odmowy wzięcia udziału w spisie powszechnym. Nie wynika ona jednak z ustawy o spisie powszechnym w 2021 roku, a ustawy o statystyce publicznej. Zgodnie z art. 57 tejże ustawy odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Ta może zostać nałożona przez sąd, a jej wysokość może sięgać nawet 5 tys. zł.

Tak jak spis ma na celu policzenie Polaków, tak szczepienia mają nas ochronić przed kolejnymi falami zachorowań na Covid-19. Bo choć w ubiegły piątek nie mieliśmy w regionie żądnego nowego przypadku koronawirusa (tak na marginesie, na taki dzień czekaliśmy półtora roku), tak już sobota przyniosła nowe zachorowania. Wirus nie zniknął. Według ekspertów odporność populacyjną uzyskamy pod warunkiem, że zaszczepi się około 70 proc. Polaków, czyli 26 mln osób. Jeżeli nie uda się tego osiągnąć choroba cały czas będzie nam towarzyszyć.

Milion w gotówce i toyota

W Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepionych jest obecnie około 15 mln osób, ale aż jedna piąta Polaków deklaruje, że nie zamierza się szczepić. Do szczepień ma zachęcić loteria szczepionkowa, która ruszyła 1 lipca i przed każdym drzwi loterii stoją otworem. No, może nie do końca, bo z loterii wyłączne są osoby niepełnoletnie i spora rzesza osób zatrudnionych w instytucjach państwowych i ich rodzin. Co dodatkowo zwiększa szanse innych uczestników loterii, a każdy z nich ma cztery szanse na wygraną, w tym miliona złotych w gotówce i toyoty. Żeby wziąć udział w loterii trzeba też być w pełni zaszczepionym.

Rząd polski sięgnął po sprawdzony już system motywacji, czyli gotówkę i atrakcyjne fanty. Totalizator Sportowy, który prowadzi loterię, podał, że w ciągu pierwszych siedmiu dni od jej startu do loterii szczepionkowej zgłosiło się ponad 1,7 mln osób, którym przyznano nagrody na łączną kwotę ponad 800 tys. zł. Pierwsze losowanie tygodniowe odbędzie się już 14 lipca. Czy jednak dawanie pieniędzy za to, że się zaszczepimy, jest moralne. To przecież w naszym interesie leży, żebyśmy byli zdrowi.

— Nie ma nic złego w takich loteriach. Jest grupa osób, które są podatne na takie zachęty, bo lubią grać w różne gry, lubią niespodzianki. I być może będzie to dla nich jakaś zachęta — ocenia Bożena Rychlik, psycholog. — Jednak w aspekcie zdrowia jest to bardziej kwestia odpowiedzialności danej osoby, na ile jest świadoma, jaką ma postawę wobec własnego zdrowia. Gdyby ludzie mieli właściwe postawy wobec swojego zdrowia, ale też w obszarze zdrowia społecznego i odpowiedzialności za własne zdrowie i chociażby zdrowie swoich najbliższych, to nie trzeba byłoby organizować takich loterii. Bo przecież w hierarchii wartości zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu.

Inne kraje robią to samo

Nie tylko w Polsce rząd próbuje zachęcić obywateli do szczepień, oferując atrakcyjne nagrody. Podobnie robią inne kraje, choć bonusy są bardzo różne. W Hongkongu do wygrania są bilety lotnicze, mieszkanie, samochód tesla, a nawet sztabki złota. W Stanach Zjednoczonych kilka stanów kusi ogromnymi pieniędzmi, jak np. Ohio, gdzie 22-latka już wygrała milion dolarów. Stan oferuje też w loterii pełne stypendium na studia dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Podobne bonusy proponują inne stany.

Nie brakuje także loterii, w których nagrody mogą budzić zdziwienie, choćby na Filipinach, gdzie w loterii szczepionkowej do wygrania była... krowa. Z kolei media informują, że szczepiąc się w Pekinie, można było dostać przy okazji dwa kartony jajek.

Tymczasem koncern Pfizer zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie na amerykański rynek trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Dodatkowa dawka miałaby zapewnić lepszą ochronę przed wariantem Delta, bo będąc nawet zaszczepionym dwoma dawkami można zachorować. Szczepionki chronią jednak przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem.

Do 5 czerwca w Polsce wykryto 11 778 przypadków Covid-19 u osób w pełni zaszczepionych. Dla porównania w tym okresie było w Polsce ponad 1,6 mln zachorowań. To pokazuje, że — będąc zaszczepionym — można czuć się zdecydowanie bezpieczniej, ale warto też zachować środki ostrożności.

Jak się zapisać do loterii szczepionkowej?

Można to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, przez stronę internetową pacjent.gov.pl na swoim IKP, wysłać sms o treści SzczepimySie pod numer 880 333 333 lub pójść do pobliskiego punktu szczepień.



Co można wygrać w loterii szczepionkowej:

- codziennie: co 500 osoba otrzyma 200 zł, a co 2000 osoba 500 zł,

- raz w tygodniu (w środę) 5 x 50 tys. zł oraz 60 hulajnóg elektrycznych,

- raz w miesiącu 2 x 100 tys. zł i 2 toyoty corolle,

- w finale 6 października — 2 x 1 mln zł oraz 2 toyoty C-HR.

Andrzej Mielnicki