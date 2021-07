Rusza remont chodnika na ul. Sybiraków w Olsztynie. Co z resztą?

Chodnik chodnikowi nierówny, ale ten koło ronda przy ul. Sybiraków budzi szczególną grozę wśród przechodniów. Stare, krzywe i popękane płytki czekały tylko na naszą chwilę nieuwagi, która mogła nas kosztować poobijane kolana, zdarte spodnie czy zniszczone buty. I to w najlepszym przypadku... Chodnik zlokalizowany w pobliżu szkół (zwłaszcza szkoły podstawowej) i szpitali powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców i nie stanowić zagrożenia dla pieszych.

Na szczęście, po wielu latach, ruszyły prace remontowe! Co prawda, nie na całym odcinku, ale od czegoś trzeba zacząć...

Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT-u, poinformował nas, że w tym momencie trwa wymiana nawierzchni chodników przy przejściach dla pieszych w obrębie ronda. Co będzie dalej? Zobaczymy. Do tematu wrócimy.

Do sprawy odniósł się również Paweł Szczur - szef osiedla Podleśna, który zwracał uwagę na tragiczny stan chodników na ostatniej sesji rady miasta.

— My jako mieszkańcy mamy związane ręce. Jedyny sposób w jaki możemy wpłynąć na miasto, to jest OBO. Jak chcę przypomnieć, że prezydent Grzymowicz i jego koalicjanci obiecali stworzyć fundusz chodnikowy, z którego wycofali się rakiem. To miasto ma gigantyczne potrzeby! Idąc chodnikiem w Olsztynie można sobie skręcić kostkę, i to nie jest przesada bo ich stan jest tragiczny. Zamierzam pojawiać się na sesjach rady miasta, wysłaliśmy do prezydenta petycję w sprawie chodników i będziemy publikować filmy z naszego audytu stanu tych chodników. Musimy pokazać jaki to jest gigantyczny problem. Codziennie tymi chodnikami poruszają się tysiące ludzi, więc to jest realny problem. W stosunku do innych inwestycji, których miasto się podejmuje koszt remontu chodników jest śmiesznie niski — zauważa Paweł Szczur.

