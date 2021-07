Profesor Wiącek przeszedł przez sejm. Czy zostanie nowym RPO?

Prof. Wiącek był kandydatem opozycji na urząd rzecznika praw obywatelskich, jego przeciwniczką była Lidia Staroń - niezależna senator z Olsztyna. W poprzednim głosowaniu odpadł w sejmie, natomiast jego przeciwniczka w senacie. Głosowanie po raz kolejny zakończyło się niepowodzeniem.

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że ugrupowanie rządzące poprze profesora Marcina Wiącka. Kandydat ma tym samym bezwzględną większość i prawdopodobnie zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich.

Adam Bodnar, obecny RPO ma za tydzień opuścić swoje stanowisko. Trybunał Konstytucyjny w kwietniu orzekł, że przepis ustawy o RPO, który pozwala na pełnienie przez rzecznika obowiązków po upływie 5-letniej kadencji a do czasu powołania następcy, jest niekonstytucyjny. Jak wskazał TK, do tego 15 lipca parlament powinien uchwalić zmianę przepisów, która dostosuje ustawę o RPO do wyroku.

Karol Grosz