Zmęczony jazdą na rowerze? Gdańsk znalazł na to sposób. A Olsztyn?

Kilometry Łynostrady stanowią nie lada gratkę dla wielbicieli wypraw rowerowych. Jednak po wielogodzinnej jeździe wszystkich może dopaść zmęczenie. A wtedy dojechanie przez miasto do domu może stanowić spore wyzwanie. ZTM w Gdańsku wpadł na pomysł, żeby do wyznaczonej linii autobusowej na trasie turystycznej doczepić przyczepę rowerową.

― Dostrzegając ogromny potencjał turystyczny Wyspy Sobieszewskiej i odpowiadając na potrzeby rowerzystów, zdecydowaliśmy w tym roku na uruchomienie „rowerowej” linii sezonowej 612, łączącej śródmieście Gdańska z Sobieszewem ― mówi Sebastian Zomkowski, dyrektor ZTM w Gdańsku.

Załadunek i rozładunek rowerów na przyczepę odbywa się pod nadzorem kierowcy autobusu, więc osoby w każdym wieku mogą skorzystać z tego udogodnienia.

Skąd ten pomysł? Wyspa Sobieszewska jest popularnym traktem turystycznym, do którego można dojechać rowerem, ale nie każdy jest w stanie pokonać tę trasę ze względu na wiek i kondycję. Szczególnie osoby starsze i rodziny z małymi dziećmi mogą mieć problem, dlatego miasto wyszło naprzeciw potrzebom mieszkańców i zorganizowało specjalną linię dla rowerzystów.

Popularnymi trasami rowerowymi w Olsztynie są okolice Jeziora Długiego, plaży miejskiej oraz Łynostrada, ale dojazd do nich przez miasto nie jest szczególnie atrakcyjny. Specjalne linie autobusowe z przyczepkami mogłyby ułatwić przemieszczanie się rowerzystów oraz zmniejszyłyby liczbę rowerów na ulicach Olsztyna.

Michała Koronowskiego, rzecznika ZDZiT-u, zapytaliśmy o możliwość wprowadzenia takiego pomysłu w Olsztynie. ― Autobusy w Gdańsku są specjalnie przystosowane do przewozu rowerów. W Olsztynie, który jest kilkakrotnie mniejszy, praktycznie nie ma miejsc, do których nie można by dojechać rowerem, a stworzenie takiego autobusu w Gdańsku było warunkowane znaczną odległością do Wyspy Sobieszewskiej znajdującej się na obrzeżach miasta. Przypominam także, że w olsztyńskich tramwajach i autobusach można przewozić rowery bez dodatkowych biletów, więc tam, dokąd dojeżdżają, można dostać się także z rowerem. Jedynym warunkiem jest odpowiednie zabezpieczenie rowerów podczas podróży.

Moim zdaniem...

Nie sposób zgodzić się z opinią rzecznika ZDZiT-u: owszem, rowery można przewieźć autobusem, jednak w godzinach szczytu na większości linii autobusowych panuje taki tłok, że nawet jeden rower się nie zmieści... Dobrą opcją dla miasta, które przecież promuje aktywny wypoczynek, mogłoby być wprowadzenie autobusów przystosowanych do przewozu rowerów. I wreszcie, co na to olsztynianie? Bo przecież nikt nie pytał ich o zdanie. Przynajmniej na razie.





Lidia Wieczorek