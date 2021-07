Do Olsztyna nadciągają ciemne chmury. Przygotujcie się na burze z gradem

Państwowy Instytut Badawczy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia o burzach z gradem oraz ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski obserwuje się i nadal prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h. Miejscami grad. To zagrożenie pierwszego stopnia. Zjawisko pogodowe potrwa do godziny 23:00 dnia dzisiejszego (8 lipca). Ze względu na dynamiczną sytuację, ostrzeżenie może ulec zmianie.

Z kolei w powiatach: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad. Potrwa to do godziny 9:00 dnia jutrzejszego. Największe natężenie zjawisk może nastąpić w godzinach poźnopopołudniowych i nocnych. Z uwagi na dynamiczną sytuację, ostrzeżenie może ulec zmianie.

Natomiast w powiatach: bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski będą upały drugiego stopnia. Do godziny 19:00 dnia jutrzejszego temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy – od 19°C do 20°C.

Strzeżcie się burzy i uważajcie na upalne temperatury.

MK

Źródło: IMGW-PIB