Lewica z Olsztyna chce odwołać ministra Czarnka. Przed siedzibą PiS zapłonęły znicze [ZDJĘCIA, VIDEO]

O godz. 17 na ul. Dąbroszczaków w pojawiły się tęczowe i purpurowe flagi Lewicy Razem i białe z czerwonymi piorunami symbolizujące Strajk Kobiet. W proteście wzięli udział również członkowie Komitetu Obrony Demokracji.

Zebranie było zarejestrowane. Przed siedzibą PiS pojawiły się dwa radiowozy, które miały zabezpieczać zgromadzenie oraz zadbać o spokojny przebieg protestów. Podczas zebrania przemawiało wiele osób w różnym wieku, ale przekaz był jeden — należy odwołać ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Uczestnicy protestu wskazali wiele błędów obecnego systemu edukacji, takich jak upolitycznienie szkół, wprowadzenie obowiązkowych lekcji religii i zabranie rodzicom możliwości decydowania o tym, czego będą się uczyć ich dzieci.

— Trzeba odwołać ministra Czarnka z kilku prostych powodów. Już w tej chwili mamy indoktrynacje w postaci zmiany lektur szkolnych. Nasze dzieci coraz częściej wypisują się z lekcji religii, a teraz zostaną do tego przymuszone. Jeśli dziecko nie pójdzie na religię, to będzie musiało iść na etykę, którą głównie będą prowadzili katecheci. Kult Jana Pawła II nie przyczynia się do tego, żeby żyło nam się lepiej. Planowana reforma edukacji zabierze wolność dyrektorom szkół. Kuratorzy będą mieli więcej władzy nad dyrektorami, co moim zdaniem może wpłynąć na demokracje. Dyrektorzy szkół będą mieli bat nad głową, bo w przypadku gdy będą się nie zgadzać z Ministerstwem Edukacji, będą mogli zostać szybko usunięci ze stanowiska — mówi Mateusz Rostkowski, komisarz olsztyńskiego okręgu Lewicy Razem.

Zebranie prowadziła Małgorzata Matuszewska-Boruc, która w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślała, że zarówno szkoła, jak i cała Polska, jest świeckim państwem, a reformy ministra Czarnka są związane z narzucaniem dzieciom wiary.

— Konstytucja gwarantuje nam świeckość państwa. Każdy z nas ma prawo być wierzącym lub nie. Uważamy, że religia powinna być poza szkołą lub ewentualnie na pierwszej lub ostatniej lekcji, żeby dzieci nie były zmuszane do uczestnictwa w lekcjach religii. Kościół nie może nami rządzić, a w tej chwili rządzi wszystkim — mówi Małgorzata Matuszewska-Boruc z Olsztyńskiego Okręgu partii Lewica Razem.

To nie pierwsze działania mające na celu odwołanie ministra Czarnka, które odbyły się w Olsztynie. W sobotę posłanka Lewicy Monika Falej pod Wysoką Bramą zbierała podpisy pod petycją.

— Wspólnie z młodzieżą będziemy zbierali podpisy pod obywatelskim wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Akcja Demokracja zbiera podpisy w internecie, a my chcieliśmy pokazać się również w realu. Chcemy zaznaczyć, że decyzje dotyczące edukacji powinno podejmować kuratorium, a nie kuria, a kuratorzy to nie inkwizytorzy — mówiła posłanka Monika Falej„Gazecie Olsztyńskiej” — To jest zatrważające, sama mam dziecko w wieku szkolnym i jestem przerażona tym, co się dzieje z polską oświatą. Nie może być tak, że fundamentalistyczne poglądy pana Czarnka będą prezentowane w szkołach — podkreślała posłanka Lewicy.

Akcje mające na celu odwołanie ministra Czarnka odbywają się w całej Polsce (na Warmii i Mazurach również w Elblągu), a olsztyńskie demonstracje są częścią większej akcji.

Karol Grosz