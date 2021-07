Miał promile w organizmie. Potrącił rowerzystę

We wtorkowy wieczór (6 lipca) kierowca nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu na rowerze seniorowi i go potrącił. Przyczyną wypadku była zbyt duża dawka wypitego alkoholu.

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Krzywej w Olsztynku. 52-letni kierujący renault skręcając w lewo zignorował przepisy i nie ustąpił 71-letniemu rowerzyście. Senior został potrącony, jego obrażenia były na tyle poważne, że przewieziono go do szpitala, a zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek.

Policjanci wyczuli alkohol od kierowcy. Okazało się, że sprawca zdarzenia był nietrzeźwy - w jego organizmie krążył ponad promil alkoholu.

52-latek stracił już prawo jazdy. Wkrótce ze swojego zachowania będzie się tłumaczyć przed sądem.