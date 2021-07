[AKTUALIZACJA] Kierowca zasłabł i spowodował zderzenie pięciu samochodów

6 lipca po południu w Purdzie Leśnej (trasa Olsztyn-Szczytno) doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Najprawdopodobniej jego przyczyną było zasłabnięcie 38-latka kierującego oplem insignią.

Kierowca opla insignią 38-latek najprawdopodobniej zasłabł i zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do kolizji pojazdów. Dwa z nich znalazły się w przydrożnych rowach. Jedna osoba (kierowca opla) została przewieziona do szpitala, ale nikomu nie stało się nic poważnego. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin.

— Na 16. kilometrze drogi krajowej nr 53 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 5 pojazdów : opla astry, forda mondeo, forda galaxy, fiata tipo i nissana tiida. Łącznie w pojazdach podróżowało 5 osób, z czego jedna trafiła do szpitala. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo — mówi st. sierż. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.