Czym ogrzewamy dom? Od lipca trzeba to zgłosić

O sprawie pisaliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania wynika z nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej i utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W założeniu ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji.

To w zasadzie nic nowego, bo o samej ewidencji mówiło się już w czerwcu 2020 r. Dane gromadzone w CEEB będą jednak naprawdę szerokie, bo mówimy tu o stanie technicznym budynku, źródle ciepła, kontrolach przeprowadzanych w budynku, a także informacji o udzielonej pomocy publicznej: uldze termomodernizacyjnej, dotacjach na fotowoltaikę czy zasiłku na opał.

Katalog urządzeń jest dosyć szeroki. Deklarację trzeba złożyć, jeśli mamy w domu piec wolnostojący na paliwa stałe (na drewno, węgiel, pellet), kuchnię węglową, kominek, kotły lub grzejniki gazowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, czy ogrzewanie elektryczne. Mieszkając w bloku mamy w zasadzie problem z głowy, bo deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni.

Terminy

Uwaga, na zgłoszenie mamy co prawda aż rok. Ale to dotyczy tylko budynków budowanych przed 1 lipca. Jeśli budynek został oddany do użytku po 1 lipca, to na deklarację mamy jedynie dwa tygodnie. Można to zrobić tradycyjnie (osobiście w urzędzie lub listownie), ale też internetowo — przez portal ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji) pod tym linkiem . System przeprowadzi nas przez proces krok po kroku. Strona wymaga jednak e-dowodu lub profilu zaufanego w celu weryfikacji.W całej bazie znajdzie się blisko 5 mln budynków.