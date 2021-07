Warmińska i Aura zapraszają na wyprzedaże

W butikach Aury i Galerii Warmińskiej trwają letnie wyprzedaże. Warto się wybrać na zakupy jak najszybciej, póki jest w czym wybierać!

Letnie wyprzedaże to ulubiony czas klientów – w obniżonych cenach można kupować ubrania, buty i dodatki z aktualnych kolekcji płacąc za nie czasami zaledwie 30-40 proc. pierwotnej ceny. Dlatego wiele osób nie wyobraża sobie innego rozpoczęcia lata niż na buszowaniu po galeriach handlowych. W Aurze i Galerii Warmińskiej sezon wyprzedaży w pełni – niektóre sklepy, np. Vistula, Wólczanka i Bytom już przeceniły letnią kolekcję aż o 70 proc.! W Aurze takiej wielkości obniżki są też w butiku Quiosque. W obu galeriach handlowych bardzo wiele sklepów wprowadziło już wyprzedaże na poziomie 50 proc., m.in. Solar, Kazar, Medicine, New Balance, Greenpoint, czy Reporter Young. W Aurze z 60 proc. rabatem możemy kupić solidne walizki Wittchen, w obu galeriach w Hebe są rabaty sięgające 60 proc. na kosmetyki do makijażu, pielęgnacji, czy na męskie perfumy.

Letnie przeceny są niemal w każdym butiku, także w sklepach z zabawkami, czy salonach wystroju wnętrz np. w Home&You w Aurze wyprzedaż sięga 50 proc.

Polując na wyprzedażowe okazje warto zainstalować w telefonie aplikację SEZAM 2.0. To bezpłatna, autorska aplikacja, która nagradza klientów Aury i Galerii Warmińskiej za zakupy. Podczas robienia zakupów należy skanować paragony. Wydane pieniądze aplikacja zamieni na punkty, a te z kolei można wymieniać na nagrody. W puli nagród znajdują się m.in. zaproszenia na kawę, nagrody rzeczowe kosmetyki, sprzęt AGD i RTV biżuteria, dodatki czy zabawki. Każdy, niezależnie od wieku, płci czy upodobań – znajdzie coś dla siebie!



