UZNANE MARKI BUDUJĄ RENOMĘ REGIONU

Warmia i Mazury funkcjonują w świadomości Polaków, jako cud natury. Czy uprawnione może być zatem stwierdzenie, że powinny kojarzyć się także z szeroko pojętym biznesem?

To, że jako region kojarzymy się z naturą jest oczywiste i bardzo pozytywne. Naprawdę niewiele jest takich regionów, których identyfikacja z czystym środowiskiem, pięknem, spokojem i relaksem jest tak silna jak nasza. To olbrzymi atut, ale traktujemy go jako fundament i punkt wyjścia do działania. Nie odcinamy kuponów od daru losu. Natomiast skojarzenie Warmii i Mazur z dobrym miejscem do prowadzenia biznesu nie jest może wprost oczywiste, ale staramy się promować także taką możliwość.

Jednak czy natura i biznes to nie są sprzeczne wizje?

Nie i dowodem na to są wszystkie warmińsko-mazurskie firmy, które bezpośrednio lub pośrednio czerpią z natury inspirację do działania. Nie sposób wymienić wszystkich, ale dla przykładu – z kilkudziesięciu tysięcy warmińsko-mazurskich rolników blisko dziesięć procent to producenci ekologicznej żywności, a turystyka i całość związanej z nią działalności biznesowej, to nic innego jak umiejętne wykorzystanie naturalnych zasobów regionu. Z drugiej strony wiele firm poszukuje lokalizacji, w której klimat nie jest ani przemysłowy, ani wielkomiejski, a inspirujący poprzez swoją naturalną energię. Slow business – jeden z najnowszych trendów prowadzenia firmy – doskonale wpisuje się tryb życia warmińsko-mazurskich cittaslow i światowego trendu slow life. W ogóle kwestia zrównoważonego rozwoju jest dla nas niezwykle istotna.

Ale biznes to także przemysł, duzi producenci i chyba takich biznesowych rezydentów pragną gospodarze miast i województw…

Takie firmy na Warmii i Mazurach również mają warunki do rozwoju. Specjalne strefy ekonomiczne, wykwalifikowane kadry, dostępne atrakcyjne lokalizacje i infrastruktura drogowa odpowiadają wszystkim tym, którzy tutaj już prowadzą mniejsze i większe firmy produkcyjne – branża meblarska i przetwórstwo drewna, logistyka, przemysł spożywczy czy jachtowy – to sztandarowe przykłady. Dumą napawa fakt, że są to nowoczesne, przestrzegające standardów fabryki, dla których naturalne fundamenty regionu także są bardzo ważne.

Jednak nadal jest ich za mało?

Polska to duży kraj i, mimo że cechuje nas przedsiębiorczość, to jednak warunki do prowadzenia działalności gospodarczej nie są uznawane za bardzo korzystne. W skali kraju nadal mogłoby być więcej przedsiębiorstw. Dlatego w tak dużym regionie jak nasz, dodatkowo uznawanym za turystyczny i rolniczy, musimy starać się podwójnie o innego rodzaju inicjatywy biznesowe. W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030 mamy określone inteligentne specjalizacje, sprecyzowane plany i założenia. Dzięki temu decyzje Zarządu Województwa nie są przypadkowe i wpisują się nie tylko w systemowe potrzeby, ale także w specyfikę regionu.

Jakiego typu są to decyzje i dlaczego korzystne dla biznesu? Zarząd województwa nie może przecież bezpośrednio dotować prywatnych firm.

Bezpośrednio nie, ale jesteśmy instytucją zarządzającą funduszami unijnymi i realizacja takich programów jak kluczowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pokazuje w jaki sposób możemy wspierać przedsiębiorczość i przedsiębiorców w regionie. Realizacja RPO WiM 2014-2020 to ponad 4,5 tys. dotowanych firm i jest to bardzo dobry wskaźnik. Pokazuje nie tylko nasze możliwości współpracy, ale również zdolność przedsiębiorstw do wykorzystania tych środków. Inwestycja w kadry dla gospodarki, wspieranie innowacyjności warmińsko-mazurskich firm, aktywizacja rynku pracy, czy finansowanie infrastruktury drogowej – wszystko to w wielu wymiarach ma bezpośredni wpływ na warunki prowadzenia biznesu. W przypadku tych inwestycji mówimy o kwotach liczonych w miliardach euro.



Czy da się zrobić więcej?

Wiele inicjatyw urzędu marszałkowskiego wychodzi naprzeciw innym, nie tylko finansowym potrzebom lokalnego biznesu. Wiemy, że w codziennej działalności biznesowej nie zawsze znajduje się czas, zasoby ludzkie, czy też dodatkowe środki na realizację działań niekoniecznie kluczowych, ale jednak nadal istotnych. Stąd nasze wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, szkoleń, webinariów, biznesowych śniadań, konferencji branżowych, a nawet konsultacje dotyczące korzystania z mediów społecznościowych. To nasz bardzo praktyczny wkład w działalność lokalnego biznesu, a jednocześnie dzięki takim spotkaniom mamy ciągły kontakt z przedsiębiorcami. Naszym celem jest też regularne docenianie sukcesów. Nagradzamy nie tylko firmy jako takie, ale też efekty ich pracy w postaci produktów, usług czy wydarzeń. Jest dla mnie oczywiste, że uznane marki warmińsko-mazurskich firm, to nasze biznesowe wizytówki budujące renomę regionu.



„Dodatkowo wiele inicjatyw urzędu marszałkowskiego wychodzi naprzeciw innym, nie tylko finansowym potrzebom lokalnego biznesu. Wiemy, że w codziennej działalności biznesowej nie zawsze znajduje się czas, zasoby ludzkie, czy też dodatkowe środki na realizację działań niekoniecznie kluczowych, ale jednak nadal istotnych. Stąd na przykład nasze wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, szkoleń, webinariów, biznesowych śniadań, konferencji branżowych”.

Misje przyjazdowe

Działanie, podczas którego przedstawiciele firm z krajów UE mają możliwość spotkania się z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur. Podczas każdego z wydarzeń przeprowadzane są rozmowy B2B. Misja ma na celu umożliwienie zainteresowanym przedsiębiorcom znalezienie nowych rynków zbytu lub nawiązanie nowych, międzynarodowych relacji biznesowych. Tegoroczna edycja zakończyła się podpisaniem 4 listów intencyjnych, stanowiących zapowiedź dalszego dialogu biznesowego. Udział w niej wzięło 12 uczestników ze Szwecji, Chorwacji, Litwy, Włoch, a także Łotwy oraz 10 przedsiębiorców z regionu, tematycznie i branżowo dopasowanych do firm zagranicznych. Edycja z 2019 roku również zakończyła się podpisaniem listów intencyjnych

(2 deklaracje zawarte z firmami z Niemiec).

Business Breakfast

Spotkania dedykowane konkretnej grupie docelowej – dla przedsiębiorców polskich spółek i/lub oddziałów, centrali, spółek-córek firm zagranicznych spoza regionu Warmii i Mazur zainteresowanych inwestycjami, re-inwestycjami lub relokacją przedsiębiorstwa do województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkania odbywają się w dużych ośrodkach miejskich, jak np. Gdańsk czy Warszawa i są poprzedzane kampanią promującą zarówno samo spotkanie, jak i gospodarcze walory regionu (media internetowe, marketing celowany).

Konferencje meblarskie

Zadanie skierowane do przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu z regionu oraz pozostałej części kraju. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur możliwości do dyskusji na temat aktualnych problemów, jak i wyzwań dla przemysłu drzewnego oraz meblarskiego. Celem jest poznanie oczekiwań przedstawicieli branży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, budowanie wizerunku województwa, jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów oraz wymiana doświadczeń w zakresie branży drzewnej i meblarskiej.

Otwarci na Skandynawię

Wydarzenie, podczas którego przedstawiciele skandynawskich firm oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowani podjęciem współpracy z partnerami z Warmii i Mazur mają możliwość zapoznania się z ofertą gospodarczą województwa. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie naszego potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy

a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur

Koncepcja zakłada, że nagrody przyznawane będą wyrobom, usługom i wydarzeniom w kategorii „Produkt z Warmii i Mazur” oraz firmom w kategorii „Żagle Warmii i Mazur”. Będą wyróżnieniem, które ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw budujących siłę regionu, mających ugrun¬towaną pozycję na rynku, cieszących się powszechnym uznaniem w regionie, w kraju i za granicą, a także wnoszących trwały wkład w rozwój województwa i zwiększających jego atrakcyjność oraz konkurencyjność.

Kandydatem do Nagród Gospodarczych może zostać podmiot, który:

a) prowadzi działalność gospodarczą (wytwarza produkty, świadczy usługi, organizuje wydarzenia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

b) prowadzi działalność nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem firm typu Start-up (wg definicji Erica Riesa).

Konsultacje dla mikroprzedsiębiorców z obsługi mediów społecznościowych

Bezpłatne, indywidualne spotkania stacjonarne / online dedykowane podmiotom z Warmii i Mazur, które chcą zacząć promować swoją firmę na Facebooku lub Linked In i potrzebują strategicznych wskazówek dotyczących prowadzenia profilu. Działanie szczególnie ważne podczas Covid-19, kiedy to mikrofirmy miały ograniczone możliwości pozyskania klientów offline oraz utrudnioną popularyzację produktów czy usług. W okresie marzec 2020 – kwiecień 2021 zostało przeprowadzonych

95 konsultacji, co potwierdziło, jak wielkie jest zapotrzebowanie lokalnego rynku na tego typu usługi.

BIZNES WIR on-line

Bezpłatne spotkania wiedzy, inspiracji i relacji dla przedsiębiorców, które mają na celu pobudzenie lokalnego biznesu do rozwoju. Dostarczają eksperckich informacji, dzięki którym właściciele firm z Warmii i Mazur mogą dalej rozwijać swoje działalności. W czasach pandemii, która mocno zweryfikowała nasze dotychczasowe plany biznesowe, uważamy, że właśnie pakiet bezpłatnej wiedzy od specjalistów i biznesmenów, którzy znają specyfikę regionu, będzie szansą na wyrwanie się z rąk kryzysu. Wszystkie spotkania BIZNES WIR są dostępne na platformach YouTube i Facebook, a z bezpłatnej wiedzy mogą korzystać tysiące przedsiębiorców. Uczestnikami wydarzenia są przede wszystkim ludzie nowocześni, szukający ciekawych okazji do poszerzania horyzontów. Ludzie ambitni i kreatywni, którzy chcą dalej rozwijać swoje biznesy w regionie

Warmii i Mazur.

W Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

a) szkolenia i spotkania informacyjne oraz webinary nt. możliwości dofinansowania działań przewidzianych dla przedsiębiorców,

b)prowadzenie klienta – jeśli pomysł klienta pozwala na aplikowanie o wsparcie z Funduszy Europejskich, a w danej chwili nie ma informacji o właściwym konkursie, przedsiębiorca zostaje wpisany do rejestru. Przed ogłoszeniem konkursu firma uzyskuje informacje mailowo o planowanym ogłoszeniu konkursu.

W Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów:

a) OBSŁUGA INWESTORA – „pro-biz”, czyli:

• obsługa krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Warmii i Mazurach,

• przekazywanie informacji na temat ekonomiczno-prawnych warunków inwestowania na Warmii i Mazurach,

• pomoc w wyborze lokalizacji pod inwestycje,

• tworzenie i promowanie warmińsko-mazurskiej oferty inwestycyjnej;

b) OBSŁUGA EKSPORTERA „pro-eksport”, czyli:

• informowanie o zasadach prowadzenia działalności na danym rynku,

• pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi,

• generowanie baz potencjalnych partnerów biznesowych,

• organizowanie szkoleń z zakresu handlu zagranicznego,

• organizowanie spotkań branżowych.

Prowadzenie profili na Linked In, Twitterze oraz Facebooku

Prowadząc komunikację w tych kanałach, chcemy dotrzeć z informacją o bieżących działaniach samorządu województwa warmińsko-mazurskiego do jak najszerszego grona osób – potencjalnych uczestników ogłaszanych wydarzeń (webinarów, konferencji, konkursów, misji gospodarczych itd.). Budować pozytywny wizerunek Urzędu, jako miejsca służącego wspieraniu biznesu poprzez dostępne w swojej strukturze kanały i narzędzia.

POWSTAJE TAKŻE Serwis współpracy gospodarczej

Zmodernizowana wersja strony internetowej invest.warmia.mazury.pl, która będzie stanowiła internetową platformę łączącą samorząd z inwestorami. Oprócz szczegółowych informacji dla potencjalnych inwestorów dotyczących procedur inwestycyjnych serwis będzie zawierał interaktywną bazę terenów inwestycyjnych w regionie, propozycje współpracy z poszczególnymi firmami, a także informacje o licznych przedsięwzięciach związanych z promocją gospodarczą regionu. Strona będzie responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych).