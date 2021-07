Zakupowe wsparcie, czyli aplikacja sAPPort

Galeria Warmińska i Aura Centrum Olsztyna wprowadzają nową aplikację o nazwie sAPPort, która umożliwi klientom tych centrów korzystanie z szeregu udogodnień podczas zakupów np. w razie nagłego deszczu dostaniesz parasol, a gdy rozładuje się akumulator – pracownicy udostępnią sprzęt do uruchomienia auta!

Wiadomo, że jak nie chcemy, by coś się nam nie przytrafiło, to na pewno ten pech nas spotka: gdy na niebie nie będzie ani jednej chmury, ale zapowiadali deszcz, możemy być pewni, że lunie akurat wtedy, kiedy szybko trzeba będzie wracać z zakupów do domu, bo zapomnieliśmy o czymś ważnym. Telefony, to wszyscy wiemy, rozładowują się wtedy, kiedy nie powinny. Epopeję na temat pecha mogą napisać matki małych dzieci, które w ferworze wychodzenia z maluchem na zakupy choćby nie wiem, jak się starały to i tak czegoś zapomną: a to o śliniaku, a to o podgrzewaczu do butelek, czy ciepłym kocyku dla malucha…

Z myślą właśnie o takich, dobrze wszystkim znanych sytuacjach, Aura Centrum Olsztyna i Galeria Warmińska wprowadzają dla swoich klientów zakupowe wsparcie, czyli aplikację sAPPort. Każdy pełnoletni, który ją zainstaluje w swoim telefonie w razie konieczności bezpłatnie uzyska wskazaną pomoc.

Ponieważ niemal każdy jest kierowcą na szczególnie szerokie wsparcie mogą liczyć zmotoryzowani. W pakiecie dostępnych usług jest m.in. w razie rozładowania akumulatora uruchomienie auta, dolewka płynu do spryskiwaczy, wypożyczenie automatycznej pompki do kół.

Drugą grupą, która będzie mogła liczyć na szeroki zakres wsparcia w ramach aplikacji sAPPort są rodzice i opiekunowie małych dzieci, którym będą udostępniane jednorazowe śliniaczki. Wypożyczyć będzie można, kocyk, udostępnione zostanie miejsce do podgrzania butelek, a także niezwykle pomocną na zakupach dostawkę do wózka dla starszaka.

Olsztyńskie centra handlowe wychodzą też naprzeciw oczekiwaniom niepełnosprawnych osób, w aplikacji będzie można wypożyczyć na czas zakupów wózek inwalidzki czy też specjalne wyciszające słuchawki dla autystycznych dzieci i dorosłych.

W ramach sAPPort będzie można także wypożyczać parasole, otrzymać czyścik do butów czy opaski niezgubki dla dzieci.

W związku z panującą pandemią w aplikacji pojawiła się też kategoria „Bezpieczeństwo” w której dostępne są maseczeki na twarz oraz jednorazowe rękawiczki.

Pełna lista udogodnień przewidziana na wybrane centrum handlowe jest dostępna w aplikacji oraz na specjalnych wyspach promujących tę aplikację znajdujących się na terenie centrów. W tych miejscach będzie też można otrzymać i korzystać z wybranych przedmiotów. Aplikacja jest darmowa i jest dostępna zarówno dla urządzeń z IOS w App Store oraz Android w Google Play.