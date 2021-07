Z Lotniska Szymany do Wrocławia w godzinę! Od 2 lipca są nowe loty

Od 2 lipca działa nowe połączenie z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do Wrocławia. Loty na tej trasie realizowane są w poniedziałki i piątki.

Lotem inauguracyjnym na Warmie i Mazury przyleciało 107 pasażerów, a do Wrocławia poleciało 110 osób. Na pierwszych pasażerów czekały słodkie upominki.

Boeing 737-8AS linii Ryanair, po wylądowaniu w Szymanach, został powitany tradycyjnym salutem wodnym przygotowanym przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą.

Lot na nowej trasie trwa około 60 minut, więc pasażerowie mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu — przejazd samochodem lub pociągiem trwa kilka godzin.

W przypadku lotów krajowych nie ma obowiązku posiadania dokumentów związanych z COVID-19, czyli nie trzeba wykonywać testów przed podróżą oraz nie są potrzebne zaświadczenia o przebytym szczepieniu ochronnym.

Nowe połączenia

Dodatkowym ułatwieniem jest uruchomienie nowych połączeń autobusowych między Mikołajkami, Mrągowem, Giżyckiem i Węgorzewem a portem lotniczym. Od 2 lipca do 30 sierpnia godziny odjazdu autobusów na tej trasie będą dopasowane do lotów z i do Wrocławia.

Loty z i do Wrocławia nie są jedynym nowym połączeniem. Od tego roku ruszyły również wakacyjne loty do Rijeki w Chorwacji. Oprócz tego są dostępne połączenia do Krakowa, Londynu i Dortmundu w Niemczech.