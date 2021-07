Tragiczny wypadek w Nowinach. 53-letni kierowca zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w centrum miejscowości Nowiny w gminie Wielbark. 53-letni kierowca zjechał na drugi pas wprost pod jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. Poniósł śmierć na miejscu.

Zderzenie miało miejsce w miejscowości Nowiny, na drodze DK 57 Szczytno-Wielbark.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód pomocy drogowej, prowadzony przez 53-letniego kierowcę, zjechał na lewy pas jezdni wprost pod jadącą z naprzeciwka ciężarówkę - informuje Izabela Cyganiuk rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. - Kierowca ciężarówki nie miał szans na uniknięcie zderzenia. Do wypadku doszło w centrum wsi, obok przystanku autobusowego. Laweta jechała w stronę Wielbarka.53-letni kierowca busa to mieszkaniec Wielbarka. Mężczyzna był zakleszczony w swoim samochodzie. Pomimo natychmiastowej pomocy służb ratowniczych nie udało się go uratować.