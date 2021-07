Czy Donald Tusk uratuje Platformę Obywatelską?

Czy jego powrót okaże się zbawieniem dla tracącej w sondażach Platformy Obywatelskiej? Odbuduje partię, co powoli jej nie tylko wrócić na pozycję lidera opozycji, ale też wygrać z PiS-em w 2023 roku? Czy może jego powrót jest mocno spóźniony i jest to przysłowiowy gwóźdź do trumny dla PO, bo nic nie jest w stanie reanimować politycznego nieboszczyka. Wreszcie czy można wejść do tej samej rzeki dwa razy? Polska jest inna niż kilka lat temu, kiedy Tusk wyjechał do Brukseli. Z kranów płynie nie tylko ciepła woda, ale też obfity strumień pieniędzy pod hasłem "plus".

Donald Tusk wie, że musi grać mocno, żeby zwrócić na siebie uwagę. I zaczął ostro, obwiniając o całe zło PiS. Gra więc tą samą kartą, co kiedyś PiS, winiąc za wszystko Tuska. Teraz Tusk mówi, że PiS to wcielone zł. I to wszystko zbiega się z kongresem PiS i ponownym wyborem Jarosława Kaczyńskiego na prezesa PiS. W polityce zapowiada się więc bardzo gorące lato.

Andrzej Mielnicki

