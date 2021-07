Zbliża się największa impreza biegowa w regionie

Lidzbarki Bieg Przełajowy cieszy się rosnącą popularnością wśród biegaczy. Trasa jest dość wymagająca, ale niezwykle malownicza. Biegnie starym nasypem kolejowym, w pobliżu cmentarza z okresu I wojny światowej i kawałek drogą asfaltową. Jest i stromy podbieg w lesie, i prosty odcinek na stadionie. Uczestnicy biegu głównego będą mieli do pokonania dwie pętle. Start i meta będą znajdowały się na stadionie miejskim, gdzie stanie biegowe miasteczko i wydawane będą posiłki regeneracyjne. Tutaj też o godzinie 16.00 wystartuje bieg dzieci w kategoriach 5-8 lat i 9-13 lat, a o godzinie 17.00 pobiegną osoby powyżej 16 lat.

Zapisać się można online do 8 lipca do godziny 23.59. Po tym terminie, o ile będą dostępne miejsca, będzie można zapisać się w biurze OSiR przy ulicy Bartoszyckiej 24 w Lidzbarku Warmińskim.



Limit zawodników wynosi 250 osób, dlatego warto zapisać się już dziś. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów na stadionie w sobotę, 10 lipca od godz. 10:00. Każdy pakiet zawiera numer startowy, chip i agrafki.

Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal, a najlepsi zostaną nagrodzeni pucharami i nagrodami rzeczowymi. Zapisy na stronie www.e-gepard.eu/pl/show-contest/1036. Limit zawodników wynosi 250 osób, dlatego warto zapisać się już dziś. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów na stadionie w sobotę, 10 lipca od godz. 10:00. Każdy pakiet zawiera numer startowy, chip i agrafki.Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal, a najlepsi zostaną nagrodzeni pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Gościem specjalnym biegu będzie Jacek MEZO Mejer - muzyk artysta ale również biegacz maratończyk. Jego twórczość to połączenie hip-hopu z popem, mądrego, uniwersalnego i pozytywnego przesłania, a jego rekord życiowy w maratonie to 2 godziny 48 minut.

Uwaga! Mieszkańcy miast Cittaslow Polska są uprawnieni do specjalnej zniżki na pakiet startowy.

Organizatorami biegu są Urząd Miasta Lidzbark Warmiński, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biegaj'MY z DEM'a.

Patronat honorowy nad biegiem objął Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.