ES System Wilkasy oflagowany. Trwa pogotowie strajkowe

Zakładowa Solidarność ES System Wilkasy koło Giżycka zorganizowała referendum strajkowe. 86% załogi poparło akcję protestacyjną. Pracownicy żądają podwyżek w wysokości 380 zł do każdej pensji. Trwające od stycznia negocjacje z zarządem firmy przyniosły częściowy efekt. Wynagrodzenia wzrosły o 240 zł.

– To zbyt mało – twierdza pracownicy Es System Wilkasy. – nie takie były nasze żądania. Domagamy się 380 złotych dla każdego pracownika zakładu. Pracujemy za najniższą krajową. Jeśli nie dogadamy się z zarządem, to podejmiemy kolejne kroki strajkowe. Mamy wiele możliwości. Sytuacja, jak widać, jest rozwojowa. Ludzie mają już dość upominania się o parę złotych. Na razie pracujemy jak zawsze, ale sytuacja może się w każdej chwili zmienić.

Pracownicy ES System Wilkasy negocjują z zarządem w Krakowie, a właścicielem zakładu od ubiegłego roku jest norweska firma.

– Nawet nie wiemy, czy ktoś powiadomił właściciela, bo na razie nikt do nas się nie odezwał. Czekamy na jakąś reakcje i decyzje – dodają pracownicy wilkaskiej firmy.

Zakład powstał we wrześniu 1947r. jako Warsztaty Wydzielone Naprawy Maszyn Rolniczych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Giżycku. Do Wilkas nad jeziorem Niegocin zakłady przeniesione zostały w 1951r. Dziesięć lat później nastąpiła zmiana profilu produkcji przedsiębiorstwa na utrzymaną do dziś branżę oświetleniową. Od 1 grudnia 1999 roku właścicielem firmy jest ES - SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, a firma przejęła nazwę ES - SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. Przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia około 300 pracowników. A w ubiegłym roku zakład wykupiła firma norweska.Renata Szczepanik