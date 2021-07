W UE zaczyna obowiązywać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Od 1 lipca zaczyna obowiązywać rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Oznacza to, że cyfrowe zaświadczenia COVID dla obywateli i rezydentów UE będą teraz wydawane i weryfikowane na całym terytorium UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtenstein.

- Unia Europejska przynosi korzyści swoim obywatelom. Europejskie cyfrowe zaświadczenie COVID jest symbolem otwartej i bezpiecznej Europy, która ostrożnie się otwiera, stawiając na pierwszym miejscu ochronę zdrowia naszych obywateli - mówi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. - W marcu obiecaliśmy, że przed letnimi wakacjami powstanie ogólnounijny system ułatwiający swobodne i bezpieczne podróżowanie w obrębie UE. Teraz możemy potwierdzić, że unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID już działa. Zdecydowana większość państw członkowskich UE jest już podłączona do systemu i gotowa do wydawania i weryfikowania zaświadczeń. Do tej pory wygenerowano już ponad 200 mln takich zaświadczeń.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Celem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w Unii podczas pandemii koronawirusa. Wszyscy Europejczycy mają prawo do swobodnego przemieszczania się, również bez zaświadczenia, ale dokument ten ułatwi podróżowanie, pomagając w zwolnieniu jego posiadaczy z ograniczeń takich jak kwarantanna.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID będzie dostępne dla wszystkich oraz:

· obejmuje zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia;

· jest bezpłatne i dostępne we wszystkich językach UE;

· jest dostępne w formacie cyfrowym i papierowym;

· jest bezpieczne i zawiera kod QR z podpisem cyfrowym;

Zgodnie z nowymi zasadami państwa członkowskie muszą powstrzymać się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń podróży, chyba że są one konieczne i proporcjonalne z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego.

Ponadto Komisja zobowiązała się do uruchomienia 100 mln EUR w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapewnianiu przystępnych cenowo testów.