Olsztyn znów stał się placem budowy. Rusza remont Uranii i budowa nowej linii tramwajowej

Nowa linia tramwajowa

Dzisiaj (czwartek 1 lipca) wykonawca przejmie pierwszy plac budowy drugiej nitki linii tramwajowej. To oznacza rozpoczęcie realizacji pierwszych z zaplanowanych prac przy rozbudowie trakcji tramwajowej w Olsztynie. Roboty zaczną się w południowej części miasta.

— Pierwsze zadanie to budowa łącznika dróg położonych za hipermarketem przy ul. Krasickiego — mówi kierownik ratuszowej Jednostki Realizującej Projekt, Andrzej Karwowski. — Trasa będzie łączyć lokalne uliczki z wybudowaną niedawno ul. Szymborskiej, czyli jezdnią biegnącą przez dawny poligon, która prowadzi do obwodnicy miasta. To będzie element objazdów na czas wszystkich robót, który już pozostanie i będzie mógł być wykorzystywany także po zakończeniu inwestycji.

Łącznik ma powstać do 28 lipca. W drugiej połowie lipca zaczną się także prace na pętli w Pieczewie oraz wzdłuż ulic Wilczyńskiego i Krasickiego.

Nowa linia tramwajowa to około sześciu kilometrów podwójnego torowiska. Zostanie poprowadzone ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego. Nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku powstanie estakada o długości ok. 270 m. Poza tym przy Wysokiej Bramie zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy.

Powstaną też strefy o spowolnionym ruchu czy rond zamiast tradycyjnych skrzyżowań oraz budowa około 10 km tras rowerowych oraz rozbudowa systemu ITS. W jego zakresie finansowym jest też kupno części (z łącznie 12 sztuk) nowych tramwajów, które są budowane dla nas w Turcji.

Realizacja zadania ma potrwać ok. 26 miesięcy od daty zawarcia umowy (2 czerwca) kosztować ponad 403 mln złotych.

Budowlańcy wchodzą do Uranii

Zamiast obecnych trzech brył, jakie składają się na Uranię, docelowo zostaną tak naprawdę dwie połączone ze sobą. W głównej znajdzie się boisko, z którego będą mogli korzystać sportowcy wielu dyscyplin, m.in. siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa, badmintona, futsalu, wraz z widownią na ponad 4 tys. osób.

Druga część to m.in. sala treningowo-rozgrzewkowa (z widownią na 500 osób), sala podnoszenia ciężarów, szatnie, pomieszczenia rehabilitacyjne. Pomiędzy bryłami znajdzie się miejsce na ściankę wspinaczkową, która będzie pod przeszklonym dachem. W podpiwniczeniu natomiast powstaną pomieszczenia techniczne oraz parkingi.

Przy nowej hali wybudowane zostanie lodowisko. Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany w taki sposób, aby tworzył przyjazną przestrzeń.

— Z obecnego obiektu zostaną praktycznie fundamenty i konstrukcja stanowiąca jego szkielet — mówi Sławomir Nowak, wiceprezes firmy Mirbud, wykonawcy prac. — Teraz jesteśmy w trakcie projektowania nowej kopuły hali. Wkrótce powinniśmy wiedzieć, czy szkielet będzie wymagał wzmocnienia, czy będzie wystarczający, żeby usadowić na nim nową kopułę. Ta inwestycja jest sporym przedsięwzięciem, ale mamy doświadczenie w budowie obiektów sportowych, więc nie mam wątpliwości, że za 20 miesięcy wszyscy będziemy cieszyć się z nowej hali.

Co ważne, Urania po przebudowie będzie obiektem energooszczędnym, a tym samym ekologicznym. Zostanie wyposażony w instalację klimatyzacji, wentylacji z odzyskiem ciepła, pompy ciepła z odzyskiem ciepła podczas pracy lodowiska, fotowoltaikę. To oznacza, że hala w czasie, gdy nie będą odbywały się w niej wydarzenia, będzie samowystarczalna.

Nowa Urania będzie nowoczesnym, ekologicznym obiektem. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy, czyli od 24 czerwca. Wartość projektu to prawie 194 699 999,99 zł.