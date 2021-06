Loteria szczepionkowa już od jutra. Co można wygrać?

Gotówka, jajka, krowa i marihuana – tak rządy na świecie zachęcają do szczepień przeciw Covid-19. 1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień, która ma zachęcić nas do szczepień, ale czy przekona niezdecydowanych?

Rząd polski sięgnął po sprawdzony już system motywacji, czyli gotówkę i atrakcyjne fanty, które będzie można wygrać w Loterii Narodowego Programu Szczepień, która rusza 1 lipca i zakończy się 30 września 2021 roku. Jak poinformował niedawno Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego, który przeprowadzi loterię, każdy z uczestników ma cztery szanse na wygraną. Jest kilka kategorii nagród: natychmiastowe, czyli losowane codziennie, tygodniowe, nagrody miesięczne oraz te główne, które będzie można wygrać główne podczas losowania finałowego, które odbędzie się 6 października. Będą to dwie nagrody po milion złotych i dwa samochody, Toyoty. Łączna pula nagród w loterii to ponad 22 mln 700 tys. zł.

LOTERIA SZCZEPIONKOWA

Loteria szczepionkowa nie jest jednak dla wszystkich. Mogą wziąć w niej udział osoby pełnoletnie, które są w pełni zaszczepione i oczywiście się zarejestrowały się do 30 września. Jak wziąć udział w loterii? Można to zrobić na dwa sposoby albo poprzez Internetowe Konto Pacjenta albo dzwoniąc na infolinię Narodowego Programu Szczepień (tel. 989). W obu przypadkach trzeba będzie podać swój numer telefonu, a to po to, żeby — gdy dopisze nam szczęście — była możliwość poinformowania nas o wygranej.

Czy to zadziała? Siła pieniędzy i atrakcyjne nagrody przekonają Polaków do szczepienia się przeciwko Covid-19?

— Mam taką nadzieję — liczy Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski inspektor sanitarny. — Jednak Polacy to jest trudny naród do przekonywania. Wydaje się, że jest tyle argumentów mówiących o tym, że warto się szczepić, a mimo wszystko to do wielu nie dociera. Nie wiem, co musimy zrobić, żeby przekonać tych nie do końca wierzących w skuteczność tych szczepień. To naprawdę trudne zadanie.

Jednak trzeba to robić, przekonywać, namawiać na wszelkie sposoby, bo tempo szczepień spada.

— Obecnie dwie trzecie szczepień to drugie dawki, a tylko jedna trzecia to pierwsze szczepienia — zauważa Janusz Dzisko. — W dalszym ciągu prawie połowa naszego społeczeństwa się nie szczepi.

TRZECIA DAWKA?

Na dziś w pełni zaszczepionych jest prawie 12,7 mln Polaków, w tym 386 tys. mieszkańców Warmii i Mazur. Doliczając do tego ozdrowieńców daleko nam jeszcze do tych tych 70 proc. społeczeństwa, które ma zapewnić odporność zbiorową. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki będzie można przyjąć w dowolnym miejscu na terenie całej Polski, co jest istotne dla wyjeżdżających na wakacje. Jednak, jak tłumaczył wczoraj minister Adam Niedzielski, trzeba będzie wcześniej zadzwonić do takiego punktu i umówić się na szczepienie.

Niewykluczone, że będzie potrzebna jednak trzecia dawka szczepionki. Zmodyfikowana i ukierunkowana na nowe mutacje koronawirusa ma przedłużyć naszą odporność. Jak mówił wczoraj minister Niedzielski, Polska złożyła już w Komisji Europejskiej deklarację, że chce partycypować we wspólnym mechanizmie zakupu trzeciej dawki. Według odniesień mediów chodzi o 30 mln dawek.

KUSZENIE

Nie tylko w Polsce rząd próbuje zachęcić obywateli do szczepień, oferując atrakcyjne nagrody. Podobnie robią inne kraje, choć bonusu są bardzo różne. Z tego, co można przeczytać, w Hongkongu do wygrania są bilety lotnicze, mieszkanie, samochód Tesla, a nawet sztabki złota. W USA kilka stanów kusi ogromnymi pieniędzmi, jak np. w Ohio, gdzie 22-latka już wygrała milion dolarów. Wiadomość od gubernatora stanu o wygranej zaskoczyła ją w drodze do domu rodziców, a kobieta początkowo myślała, że jest to jakiś żart. Stan oferuje też w loterii pełne stypendium na studia dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Podobne bonusy proponują inne stany.

Nie brakuje także loterii, w których nagrody mogą budzić zdziwienie, choćby na Filipinach, gdzie w loterii szczepionkowej do wygrania była... krowa. Z kolei media informują, że szczepiąc się w Pekinie można było dostać przy okazji dwa kartony jajek.

Niektóre bonusy mogą budzić jednak mieszane uczucia, jak akcja w stanie Waszyngton „skręty za szczepionki” Na darmowego jointa z marihuaną mogą jednak liczyć tylko osoby, które ukończyły 21 lat. Podobna kampanię zorganizowała też przychodnia w Arizonie, zapewniając darmowe jointy z marihuaną lub żelki dla mieszkańców Arizony w wieku 21 lat i starszych, którzy się zaszczepią. Z kolei w Zachodniej Wirginii wśród nagród dla zaszczepionych była broń. Rząd polski sięgnął po sprawdzony już system motywacji, czyli gotówkę i atrakcyjne fanty. Pojawiły się również prostsze oferty pieniężne. I to wszystko w świetle prawa.

Co można wygrać w loterii:

— codziennie: co 500 osoba otrzyma 200 zł, a co 2000 osoba – 500 zł



— raz w tygodniu, w środy : 5 x 50 tys. zł oraz 60 hulajnóg elektrycznych



— raz w miesiącu: 2 x 100 tys zł i 2 toyoty Corolle

w losowaniu finałowym: 2 x 1 mln zł oraz 2 toyoty C-HR

Andrzej Mielnicki