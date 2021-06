OBO2022: ostatnie chwile na składanie wniosków

Coraz bliżej ostatecznego terminu na przygotowanie i dostarczenie projektu do trwającej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Czas mija w środę (30 czerwca) o północy.

Zgłaszane pomysły mogą służyć albo najbliższej społeczności, albo wszystkim mieszkańcom miasta. Mogą mieć charakter czysto inwestycyjny lub być tzw. projektami miękkimi.

- Na nieco ponad dobę przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń mamy ich 90 - mówi Katarzyna Zarecka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. - Liczymy na to, że w ostatniego dnia nie zabraknie wnioskodawców z ich pomysłami. Warto wykorzystać w tym celu specjalnie przygotowaną bazę pomysłów.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej, ale także pod kątem ogólnodostępności oraz możliwości budżetowych oraz gospodarności. Szczegółowe informacje na temat procedury oraz możliwość zgłoszenia wniosku on-line są na stronie internetowej Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Zgłoszenia on-line przyjmowane będą w środę (30 czerwca) do północy - przypomina dyrektor Biura Prezydenta MIasta i Dialogu Obywatelskiego, Aneta Szpaderska. - Jeśli ktoś jednak chciał złożyć wniosek w tradycyjnej, papierowej formie, a urządu nie będzie już czynny, to taka możliwość będzie w Aquasferze i wypożyczalni sprzętu sportowego w CRS Ukiel, w godzinach pracy tycho obiektów.

Ocena zgłoszonych projektów potrwa do końca sierpnia, natomiast głosowanie jest zaplanowane na dni 15 września-3 października. 25 października poznamy wybrane przez olsztynian pomysły, które będą realizowane w 2022 roku.