Bilbord LGBT w Olsztynie zdewastowany. Wandal(e) napisał wulgarne hasła

Baner pojawił się w Olsztynie za sprawą Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego. Ta nazwa na nim widnieje. Fundacja powstała w 2013 roku jako organizacja działająca na rzecz wolności sumienia, słowa oraz świeckości państwa, a także promująca światopogląd ateistyczny i świecką etykę. Bilbord w Olsztynie jest częścią ogólnopolskiej akcji, a podobne banery pojawiły się w wielu Polskich miastach.

Jak ustaliliśmy, żaden baner nie został zdewastowany w taki sposób. Jeden z banerów w innym mieście został oblany farbą, natomiast kolejny ktoś próbował zerwać. Wulgarne hasła obrażające ludzi LGBT pierwszy raz pojawiły się w Olsztynie. Wszystkie akty wandalizmu odbyły się dzisiaj — w przeddzień końca kampanii i likwidacji bilbordów.

Baner wywołał dyskusję w komentarzach, a nasi czytelnicy wyrazili wiele różnych opinii na ten temat.

— Inicjatywa byłaby jak najbardziej słuszna, gdyby nie to, że jest przykładem dyskryminacji z powodów religijnych. Tak jak nie chcę widzieć opluwanych homoseksualistów, tak i osoby wierzące zasługują na szacunek i równe traktowanie. Jak wspomniano: fanatyzm zabija, ale brudną politykę i grubą kasę robi się tylko i wyłącznie na głębokich podziałach społecznych, a takie akcje są po to by tworzyć podziały lub pogłębiać już istniejące... — komentuje Beata.

Jeden z naszych czytelników zauważył, że — Chłopaczyny, co bombią ściany po nocach, powinni wiedzieć, co z tym zrobić. — Co może sugerować, że od początku wiedział, że bilbord zostanie zdewastowany.

Wandale, oprócz wyrażenia swojego niezadowolenia, prawdopodobnie chcieli zniechęcić aktywistów do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości.

Bartosz Grucela z Lewicy Razem, który często podejmuje podobne działania zapewnia, że takie akcje nie robią na nich wrażenia.

— Bilbordy skrajnie prawicowych organizacji w naszym mieście nie są niszczone. Jeśli pojawił się baner odnoszący się do problemu homofobii, to nagle jest popisany wulgarnymi hasłami. Jest to problem w naszym mieście. Wulgarne hasła z bilbordu nikogo nie przestraszą ani nie zniechęcą do działania. Muszę rozczarować wandali, bo ani my jako Lewica, ani osoby LGBT nie zrezygnujemy z walki o swoje prawa tylko dlatego, że ktoś napisał kilka wulgarnych słów na bilbordzie — zapewnia Bartosz Grucela, członek zarządu krajowego partii Razem.

Bilbord należy do Fundacji im. Kazimierza Łyszczańskiego i jest częścią ogólnopolskiej akcji, mającej na celu zwalczać nienawiść i homofobię z powodów religijnych. Członkowie Fundacji spodziewali się takiej reakcji — są świadomi, że poruszają kontrowersyjny temat, który może niektórym się nie spodobać.

— Nie jesteśmy zaskoczeni niszczeniem naszych bilbordów, spodziewaliśmy się aktów wandalizmu. Dlatego nie podaliśmy na początku akcji dokładnych lokalizacji, żeby jak najwięcej ludzi mogło je obejrzeć i zastanowić się nad tym, co popycha ludzi do mowy i aktów nienawiści wobec osób LGBT. Nazwaliśmy tę motywację: ma ona źródło religijne. Nie chodzi tylko o Biblię, która wprost nawołuje do zabijania osób nieheteroseksualnych, które „popełniają obrzydliwość”. Kościół rzymskokatolicki w Polsce nawołuje dziś ustami hierarchów do tej samej nienawiści, a za tragiczne skutki tych działań nikt nie ponosi odpowiedzialności. Więcej, Abp Wojda za stworzenie sytuacji pogromowej podczas Marszu Równości w Białymstoku dostał awans. Te bilbordy mają uświadomić każdemu członkowi społeczeństwa, szczególnie katolikom, którzy wspierają Kościół w jego polityce nienawiści, że odpowiadają za dyskryminację, przemoc i krzywdę swoich współobywateli i współobywatelek — mówi Nina Sankari, wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczańskiego.

Bilbord był częścią akcji organizowanej z okazji Pride Month, czyli miesiąca równości i dumy osób LGBT. Jest nim właśnie czerwiec. Zgodnie z planem miał zniknąć z olsztyńskiego krajobrazu z końcem miesiąca, jednak ostatniego dnia padł ofiarą ataku wandali.

Karol Grosz