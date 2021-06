Rusza rozbudowa olsztyńskiej linii tramwajowej

W czwartek wykonawca przejmie pierwszy plac budowy drugiej nitki linii tramwajowej. To oznacza rozpoczęcie realizacji pierwszych z zaplanowanych prac przy rozbudowie trakcji tramwajowej w Olsztynie. Roboty zaczną się w południowej części miasta.

Przypomnijmy, że umowa z firmą Polimex została zawarta na początku czerwca.

— Pierwsze zadanie to budowa łącznika dróg położonych za hipermarketem przy ul. Krasickiego — mówi kierownik ratuszowej Jednostki Realizującej Projekt, Andrzej Karwowski. — Trasa będzie łączyć lokalne uliczki z wybudowaną niedawno ul. Szymborskiej, czyli jezdnią biegnącą przez dawny poligon, która prowadzi do obwodnicy miasta. To będzie element objazdów na czas wszystkich robót, który już pozostanie i będzie mógł być wykorzystywany także po zakończeniu inwestycji.

Łącznik ma powstać do 28 lipca. W drugiej połowie lipca zaczną się także prace na pętli w Pieczewie oraz wzdłuż ulic Wilczyńskiego i Krasickiego.

Przypomnijmy, że nowa linia tramwajowa to około sześciu kilometrów podwójnego torowiska. Zostanie poprowadzone ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego. Nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku powstanie estakada o długości ok. 270 m. Poza tym przy Wysokiej Bramie zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy.

Powstaną też strefy o spowolnionym ruchu czy rond zamiast tradycyjnych skrzyżowań oraz budowa około 10 km tras rowerowych oraz rozbudowa systemu ITS. W jego zakresie finansowym jest też kupno części (z łącznie 12 sztuk) nowych tramwajów, które są budowane dla nas w Turcji.

Realizacja zadania ma potrwać ok. 26 miesięcy od daty zawarcia umowy (2 czerwca) kosztować ponad 403 mln złotych.

