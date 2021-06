Kormorany czekają na roboty

Woda, drzewa i ziemia. Te trzy elementy determinują nasz rozwój gospodarczy. Przekładają się też na trzy inteligentne specjalizacje przyjęte przez samorząd warmińsko-mazurskiego (ekonomia wody, meblarstwo i przemysł drzewny, żywność wysokiej jakości). Turystyka, przemysł meblarski i produkcja żywności to oczywiście nasze wizytówki.

Szczególnie jednak ta pierwsza branża potrzebuje nowego impulsu. Między innymi takiego, który pozwoli nam na wydłużenie sezonu poza przysłowiowe 2 miesiące. Stać się nią może...Przepraszam nie “może”, ale musi się stać szeroko pojęta turystyka zdrowotna, której będzie przypisana do czwartej inteligentnej specjalizacji, nad którą pracuje nasz sejmik. A jest nią “Zdrowe życie”, które wypełnią między innymi już powstające u nas uzdrowiska. Oczywiście ta specjalizacja nie ogranicza się wyłącznie turystyki zdrowotnej. Obejmuje znacznie więcej elementów.

Przed nami jednak już kolejne wyzwanie i kolejna specjalizacja. Tym razem bardzo innowacyjna już w samym swoim założeniu. Nie odnosi się bowiem do naszych zasobów naturalnych, ale do kapitału ludzkiego, do innowacyjnej gospodarki.

Rozmawialiśmy o tym na Kongresie Przyszłości Online w ramach panelu “Zielona automatyzacja i cyfryzacja”. Firmy stawiające na nowoczesne technologie a przy tym przyjazne dla środowiska to prawdziwym skarb dla warmińsko-mazurskiego. I zapewniam, że jest ich w naszym regionie całkiem sporo.

Warto posłuchać co mają nam do powiedzenia ludzie, którzy je tworzą. Bo tworzą także naszą przyszłość.

Igor Hrywna

O “Zielonej automatyzacji i cyfryzacji” rozmawiali

Agnieszka Pietrowicz, Park Naukowo-technologiczny w Ełku

Piotr Pętlak, ERKO

Adam Augustynowicz, OPEGIEKA

Moderatorem spotkania był Krzysztof Kamiński (Alnea)