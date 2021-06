Czwarta fala już w sierpniu? Minister Niedzielski o pandemii

— Istnieje prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia — powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Teraz mamy apogeum zakażenia w Wielkiej Brytanii. U nas ewentualność pojawienia się tej czwartej fali to jest prawdopodobnie druga połowa sierpnia — zaznaczył minister Adam Niedzielski w Radiu Plus

W tej chwili tygodniowa średnia zakażeń wynosi poniżej poziomu 760 przypadków dziennie, co oznacza, że statystycznie w całej Polsce pandemia jest pod kontrolą. W tym progu bezpieczeństwa stosuje się regionalny podział na strefy: zielone, żółte i czerwone. We wszystkich szesnastu województwach tygodniowy wskaźnik spadł poniżej 2 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Rząd przyspiesza stopniowe luzowanie obostrzeń w całym kraju.

Za czwartą falę będzie odpowiedzialny wykryty w Indiach wariant Delta, który dotarł do tej pory co najmniej do 80 krajów (bardziej zakaźne warianty wirusów z natury dość szybko wypierają te mniej zakaźne). W Europie szczególnie dał się we znaki w Wielkiej Brytanii, gdzie stał za rozwinięciem się nowej fali zakażeń, a obecnie odpowiada za 90 proc. wszystkich nowych zachorowań.

Pozostawiamy szpitale tymczasowe, w każdym województwie, a wszystkie procedury — zaczynając od dostaw tlenu, leków — mamy już opracowane i mamy też doświadczenie w ich realizacji — zapewnił minister.