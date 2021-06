Policjanci zatrzymali pięciu pijanych kierowców. Podsumowanie weekendu na ulicach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

W miniony weekend drogami Olsztyna i powiatu olsztyńskiego "podróżowali" kierowcy, którzy nie powinni wsiąść do samochodu. Policjanci zatrzymali pięć osób, które prowadziły pod wpływem alkoholu. Dwóch z nich jeździło bez prawa jazdy.

Piątek (25 czerwca)

Około godziny 07:00 na ul. Bałtyckiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej jadącego tzw. „wężykiem” kierowcę osobowego forda. Po podejściu do kierowcy policjanci poczuli silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało blisko 1 promila alkoholu organizmie 59-letniego mężczyzny. Kierowca prowadził pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Również w piątek o godzinie 22:00 w miejscowości Nowy Przykop policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. Alkomat potwierdził przypuszczenia świadków zgłaszających policji kierowcę, który stwarzał niebezpieczeństwo na drodze. Po organizmie 30-letniego mężczyzny krążyło ponad promil alkoholu w organizmie.

Około godziny 22:00 policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku dostali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierowcy. Policjanci wylegitymowali 46-letniego mieszkańca Nidzicy. Kierowca był kompletnie pijany – w jego organizmie krążyło 2,5 promila alkoholu. Ponadto nie miał on uprawnień do kierowania pojazdami, a także ciążył na nim dożywotni zakaz kierowania.

Sobota(26 czerwca)

Kilka minut po północy w Dywitach świadek udaremnił nietrzeźwą kierującą osobowym volkswagenem i natychmiast powiadomił policję. 48-letnia kobieta w organizmie miała ponad 2 promili.

W sobotę policjanci zatrzymali również 41-latka z Olsztyna, który chciał prowadził samochód, chociaż ledwo trzymał się na nogach. Mężczyzna miał 1.6 promila alkoholu. Z informacji otrzymanych z policyjnego systemu ustalono również, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Źródło: KWP w Olsztynie